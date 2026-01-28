Pandemia ¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa a los expertos? ¿podría convertirse en la próxima pandemia? La OMS ha incluido al Nipah en su lista de patógenos prioritarios que representan una amenaza emergente para la salud pública global. Aquí te damos todos los detalles

Video Alerta en Asia: Implementan controles fronterizos ante brote del virus Nipah con alta mortalidad

Un pequeño foco de infección por virus Nipah en el estado de Bengala Occidental (India) ha encendido de nuevo las alarmas sanitarias internacionales, ¿se podría convertir en la próxima pandemia? Aquí en N+ Univision te damos todos los detalles y lo que explican expertos.

El martes 27 de enero de 2026 las autoridades indias confirmaron dos casos de virus Nipah desde diciembre de 2025 y afirman que el brote está contenido leugo de rastrear cerca de 200 contactos, todos negativos en pruebas de laboratorio. Pero las medidas de vigilancia y control permanecen activas, aunque no se han reportado casos fuera de India.

El interés mediático ha crecido rápido —en redes sociales y algunos medios internacionales se ha llegado a hablar de “pandemia inminente”—, pero la comunidad científica y los organismos de salud pública insisten en que la situación merece atención, pero no pánico.

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite?

El virus Nipah ( Nipah henipavirus) pertenece a la familia Paramyxoviridae y fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia, donde causó cientos de casos y decenas de muertes entre criadores de cerdos. Su nombre proviene de la localidad de Kampung Sungai Nipah.

Es un patógeno zoonótico: su ciclo natural ocurre entre animales, especialmente murciélagos frugívoros del género Pteropus, y puede saltar a humanos, directamente o a través de animales como cerdos, o mediante alimentos contaminados con fluidos de animales infectados.

Desde entonces se han registrado brotes esporádicos en varios países del Sudeste Asiático, incluidos India, Bangladesh y Singapur. La enfermedad que causa en humanos puede variar desde infecciones leves hasta cuadros severos de encefalitis (inflamación cerebral) y falla respiratoria.

Aunque el Nipah tiene su origen en animales, la transmisión de persona a persona es posible, pero limitada a situaciones de contacto cercano, a través de fluidos corporales como sangre, saliva, orina o secreciones respiratorias de alguien infectado, o en entornos de alto riesgo, como hospitales o cuidados familiares donde no se aplican estrictos protocolos de bioseguridad.

Las cadenas de transmisión suelen ser cortas y localizadas, sin propagación masiva en la comunidad.

Virus Nipah: síntomas y gravedad

El curso de la enfermedad suele comenzar con síntomas inespecíficos: fiebre, dolor de cabeza, vómitos y malestar general. En los casos que progresan, puede manifestarse con síntomas graves, como encefalitis, convulsiones, desorientación e incluso coma.

La letalidad estimada varía entre aproximadamente entre 40% y 75%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más alta que la de la mayoría de virus respiratorios comunes.

Actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico para el Nipah; por lo que la atención médica se centra en soporte vital, control de fiebre, hidratación y manejo de encefalitis o complicaciones respiratorias, mientras se evalúan terapias experimentales y vacunas en investigación.

Beatriz Escudero, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, explicó a El País que la falta de tratamiento se debe en buena parte a la falta de inversión, pero también a la complejidad científica, pues trabajar con ese patógeno requiere instalaciones de nivel de bioseguridad 4, las más altas que existen. Sin embargo la experta destaca que ya hay al menos tres vacunas en desarrollo y algunas se han probado ya en humanos en fases 1 y 2.

¿Por qué está en el radar de la OMS?

La OMS ha incluido al Nipah en su lista de patógenos prioritarios que representan una amenaza emergente para la salud pública global, junto con virus como el Ébola o Zika. La razón no es solo su letalidad, sino la combinación de mortalidad alta, ausencia de vacunas y capacidad de transmisión persona a persona bajo ciertas circunstancias.

Además, brotes previos han mostrado que, aunque no se extiende de forma explosiva como un virus respiratorio altamente contagioso, puede producir cadenas de transmisión en entornos de contacto cercano, como hospitales o familias.

¿Podría convertirse en la próxima pandemia?

La palabra “pandemia” tiene eco profundo desde la experiencia reciente del covid-19. Sin embargo, los expertos no consideran que el virus Nipah, tal como se comporta hoy, esté en camino de convertirse en la próxima pandemia global.

A diferencia del SARS-CoV-2, el Nipah tiene una transmisión menos eficiente. No se transmite con la misma facilidad por las vías respiratorias en entornos comunitarios. Requiere contacto cercano con fluidos o secreciones o exposición a animales infectados, lo que limita su propagación masiva sin un cambio biológico importante en el virus.

Los brotes conocidos han sido locales y esporádicos. En India, los casos registrados en Bengala Occidental están bajo estricto monitoreo y el número de contactos rastreados (196) no ha generado más confirmaciones.

La propia OMS considera bajo el riesgo de expansión generalizada en este momento, destacando que India cuenta con capacidades de respuesta y contención, como se ha demostrado en brotes previos.

El hecho de que países vecinos refuercen controles sanitarios en aeropuertos o fronteras responde a medidas preventivas frente a un patógeno de alta gravedad, no a evidencia de transmisión internacional descontrolada.

