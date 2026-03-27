Noticias ¿Por qué el padre de Noelia Castillo no estuvo en la eutanasia en España? Ella reveló discusión con él La postura del padre de Noelia fue firme desde el inicio, negándose a aceptar la decisión de la joven; sin embargo, lo que más impactó no fue la oposición en sí, sino la forma en que se expresó en el tramo final de la vida de su hija



Video Noelia Castillo Ramos es la persona más joven en recibir la eutanasia en España ¿Por qué tomó la decisión?

La historia de Noelia Castillo Ramos no solo quedó grabada por la decisión de acceder a la eutanasia el 26 de marzo de 2026 en Barcelona, España, sino por una ausencia que pesó tanto como el propio adiós.

Su padre, Gerónimo Castillo, eligió no estar presente en el momento más definitivo de la vida de su hija. No fue una decisión repentina ni silenciosa: fue el desenlace de una tensión que creció con los días y que terminó por romper cualquier posibilidad de acompañamiento.

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Discusión entre Noelia y su padre

Antes de que se concretara el procedimiento, Gerónimo había intentado detenerlo. Su postura fue firme desde el inicio, negándose a aceptar la decisión de Noelia. Sin embargo, lo que más impactó no fue la oposición en sí, sino la forma en que se expresó en el tramo final de la vida de su hija.

En la última conversación entre ambos -revelada por la propia Noelia al canal de televisión español Antena 3-, el desacuerdo escaló hasta convertirse en un intercambio doloroso, cargado de reproches y desconexión emocional.

Noelia, con apenas 25 años, compartió en su última entrevista que su padre le comunicó que no asistiría ni a la eutanasia ni a ningún acto posterior. La negativa no se limitó a un momento específico, ya que fue una renuncia total a acompañarla, incluso en sus últimos instantes.

Palabras que lastimaron a Noelia

El motivo de su ausencia no solo estuvo en desacuerdo con la decisión, sino en una ruptura más profunda. Durante esa última discusión, él dejó claro que, para él, su hija ya no formaba parte de su vida, lo que representó un quiebre emocional irreparable.

“Mi padre me dijo que no vendría a la eutanasia, ni al entierro, ni a nada; que no quería saber nada más de mí, que para él yo ya estaba muerta. Me dijo: ‘Ah, ¿ya has ganado, no? ¿Ya has ganado? Muy bien, jajaja’. Y yo le respondí: ‘Papá, esto no es un juego, a mí me duele’. Y él contestó: ‘¿A ti qué te va a doler? Si tú no sientes ni padeces ni nada; a ti no te duele nada”, reveló Noelia.

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Para Noelia Castillo Ramos, el dolor no fue únicamente físico. La falta de comprensión y el distanciamiento de su padre se convirtieron en una carga adicional en un momento ya de por sí complejo. La ausencia de contacto, de llamadas o de gestos de cercanía, terminó por consolidar un vínculo fracturado.

“Me dolió muchísimo, me dolió todo lo que papá me dijo. Él tiene coche y moto y no viene a verme. No quieren perder a una hija a la que no hacen caso… y no lo entiendo, porque la verdad es que no me hacen caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”, dijo la joven.

La eutanasia de Noelia ocurrió el jueves 26 de marzo de 2026 sin la presencia de su padre, marcando un final atravesado por la distancia y la falta de entendimiento.

JICM