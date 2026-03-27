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¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? Esto padecía joven que murió por eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años originaria de España, pasó años luchando por acceder a la eutanasia, motivada por diversas condiciones de salud que deterioraron profundamente su calidad de vida

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Por:N+ Univision
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Video Noelia Castillo Ramos aseguraba que su padre no la procuraba: “¿Para qué me quiere viva?”

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años originaria de Barcelona, España, pasó años luchando por acceder a la eutanasia, motivada por diversas condiciones de salud que deterioraron profundamente su calidad de vida.

Su caso generó atención por el prolongado proceso legal y las enfermedades que enfrentó desde la adolescencia.

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Diagnósticos psiquiátricos desde temprana edad

Desde los 13 años, Noelia estuvo bajo tratamiento psiquiátrico sin resultados favorables. Fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad ( TLP) y trastorno depresivo mayor, dos padecimientos que influyeron de manera determinante en su estabilidad emocional.

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Estas condiciones se caracterizan por cambios intensos en el estado de ánimo, dificultades en las relaciones personales y episodios persistentes de depresión.

Complicaciones físicas tras intento de suicidio

En 2022, su situación se agravó tras un intento fallido de suicidio, ocurrido después de haber sido víctima de abusos sexuales. Como consecuencia, desarrolló paraplejía, una condición que le provocó secuelas físicas permanentes.

Esta discapacidad incrementó el sufrimiento de Noelia Castillo Ramos al sumar limitaciones físicas a su ya complejo estado mental.

Proceso legal en medio de enfermedades

Con el paso del tiempo, su deterioro físico y emocional la llevó a buscar una alternativa legal para poner fin a su dolor en un país donde la eutanasia está regulada. En 2024, su solicitud fue aprobada inicialmente; sin embargo, el procedimiento se detuvo debido a obstáculos legales y desacuerdos familiares.

No fue sino hasta 2026 cuando, tras la intervención de instancias judiciales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo de España, se obtuvo una resolución definitiva favorable.

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Noelia recibe la eutanasia

Durante sus últimas declaraciones públicas, Noelia Castillo expresó el desgaste emocional acumulado, la sensación de soledad y la ausencia de expectativas de vida. También compartió antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio.

El 26 de marzo de 2026, finalmente la joven accedió al procedimiento de eutanasia conforme a la legislación vigente en España, concluyendo un proceso marcado por condiciones médicas complejas y resoluciones legales.

JICM

Video Muere Noelia Castillo Ramos: Eduardo Verástegui le suplicó así no aplicarse eutanasia
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