Noticias “Tú lo terminas”: Las últimas palabras del padre de Noelia a la joven antes de la eutanasia en España Gerónimo Castillo, padre de Noelia, participó durante años en el proceso legal relacionado con la eutanasia de su hija, oponiéndose de forma constante a la decisión. Incluso el jueves 26 de marzo de 2026, fecha programada para el procedimiento, intentó frenar la intervención mediante un último recurso legal

Video Noelia Castillo Ramos tenía “fuertes dolores” que no la dejaban dormir: James Rhodes le ofreció ayuda

La muerte de Noelia Castillo Ramos, t ras recibir la eutanasia en Barcelona, España, continúa generando impacto a nivel internacional.

El caso ha cobrado mayor relevancia luego de que se dieran a conocer las palabras que su padre le dirigió durante sus últimas horas de vida, lo que ha provocado indignación y debate en la opinión pública.

PUBLICIDAD

Proceso marcado por el conflicto

Gerónimo Castillo, padre de Noelia, participó durante años en el proceso legal relacionado con la eutanasia de su hija, oponiéndose de forma constante a la decisión.

Incluso el jueves 26 de marzo de 2026, fecha programada para el procedimiento , intentó frenar la intervención mediante un último recurso legal. Sin embargo, este fue rechazado pocas horas antes de que la joven, de 25 años, recibiera la sedación en el hospital donde permaneció la mayor parte del tiempo.

Últimas palabras del padre de Noelia

Un día antes del procedimiento, Yolanda Ramos, madre de Noelia, reveló en el canal de televisión Antena 3 las últimas palabras que Gerónimo habría dirigido a su hija. Según su testimonio, el padre ingresó a la habitación del hospital y, lejos de ofrecer apoyo, pronunció un mensaje que ha sido calificado en redes sociales como insensible y doloroso.

“Estoy destrozada… Esta mañana le ha vuelto a hacer daño a mi hija… le he dicho que vaya al hospital porque ya que no quiere pagar el entierro teniendo el dinero (había cobrado su herencia, había cobrado su indemnización… más de 60 mil euros), y se niega a pagar el entierro de su hija el muy cristiano, el muy medallitas”, reveló la madre de Noelia.

Padre de Noelia se negó a pagar el entierro

De acuerdo con el relato, le habría dicho que ella misma había iniciado el proceso y que debía hacerse cargo hasta el final, incluyendo su propio entierro. Estas declaraciones, difundidas públicamente, han generado una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“Entonces le he dicho ve (al hospital), ya que eres el tutor, ve si pasa (el caso) a la asistente social y ha ido y lo que ha hecho es ir y hacerle más daño a mi hija. Ha pasado por la habitación y le ha dicho: tú lo has empezado, tú lo terminas. Tú, Noelia, lo has empezado, tú terminas y te apañas con tu entierro”, declaró Yolanda.

El caso de Noelia no solo ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la eutanasia, sino también el impacto emocional y familiar que rodea este tipo de decisiones. La confrontación entre los padres refleja la complejidad de estos procesos, donde intervienen factores legales, éticos y personales.

JICM