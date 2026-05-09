Noticias Arrestan a más de 300 extranjeros por redes ilegales de apuestas digitales Las autoridades de Indonesia que llevaron a cabo los arrestos indicaron que muchas redes de apuestas ilegales trasladan sus operaciones con frecuencia para evitar ser detectadas, y a menudo contratan a trabajadores extranjeros para gestionar sus sitios web

Video ¿Armas de fuego por correo? USPS evaluaría permitir el envío de pistolas

Más de 300 extranjeros fueron arrestados en una redada contra una supuesta operación de apuestas en línea en la capital indonesia, informó la policía el sábado, en una de las mayores operaciones del país contra la s redes ilegales de apuestas digitales.

Los 321 extranjeros, en su mayoría vietnamitas , fueron arrestados en un edificio comercial cerca del barrio chino de la ciudad que los investigadores describieron como un centro neurálgico para más de 70 sitios web de apuestas en línea, dirigidos a jugadores fuera de Indonesia, según los registros de marketing y las pruebas digitales recopiladas durante la redada.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos se encuentran 228 vietnamitas, 57 chinos y el resto procedentes de Laos, Myanmar, Tailandia, Malasia y Camboya, según informó Wira Satya Triputra, director de delitos generales de la Policía Nacional de Indonesia. Añadió que los investigadores siguen buscando a los organizadores y financiadores de la red.

Video Soldado de EEUU acusado de apostar miles por la captura de Nicolás Maduro, se declara no culpable

“Detuvimos a los sospechosos en el acto mientras realizaban actividades relacionadas con el juego en línea”, declaró Triputra en una rueda de prensa el sábado. Explicó que la operación se organizó de manera estructurada, con trabajadores asignados a funciones como atención al cliente, telemarketing y administración financiera. La policía estima que la operación llevaba en marcha unos dos meses.

Las autoridades indicaron que muchas redes de apuestas ilegales trasladan sus operaciones con frecuencia para evitar ser detectadas, y a menudo contratan a trabajadores extranjeros para gestionar sus sitios web y servicios de atención al cliente.

Triputra afirmó que muchos de los sospechosos entraron en Indonesia con visados de turista de corta duración y permanecieron en el país más tiempo del permitido mientras trabajaban en la operación, y que "se descubrieron infracciones migratorias, además de presuntos delitos de juego ilegal y blanqueo de dinero".

Video “Es una guerra con claridad moral”: Yair Lapid, opositor israelí, defiende ofensiva contra Irán



La policía incautó dinero en efectivo en varias divisas, ordenadores, teléfonos móviles, pasaportes y otros equipos que se cree que se utilizaban para gestionar los sitios de apuestas. Las autoridades creen que el grupo operaba al menos 75 plataformas de apuestas.

PUBLICIDAD

Hasta el sábado, 275 de los detenidos habían sido identificados formalmente como sospechosos, mientras que otros permanecían bajo interrogatorio, según informó Triputra. Los acusados podrían enfrentar hasta nueve años de prisión bajo las leyes penales y de inmigración de Indonesia y una multa de 2 mil millones de rupias (116 000 dólares).

En los últimos meses se han descubierto operaciones delictivas transnacionales similares en Surabaya, Bali y Batam, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales para combatir el juego en línea y las estafas relacionadas, declaró Untung Widyatmoko, secretario de la oficina de Interpol de Indonesia.

Video En video: Los rescates de niños bajo los escombros de su escuela en Indonesia

Según indicó, las autoridades han detectado indicios de que los operadores de juegos de azar en línea que anteriormente tenían su sede en Camboya están trasladando sus operaciones a otros países, incluida Indonesia, después de que las autoridades de ese país intensificaran la represión.

“Tras las medidas coercitivas adoptadas en Camboya, empezamos a observar un cambio hacia Indonesia, algo que ya habíamos previsto”, declaró Widyatmoko.