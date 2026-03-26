Noticias Murió Noelia Castillo Ramos: Joven recibió la eutanasia en España luego de años de dolor Noelia buscaba poner fin al dolor y alcanzar tranquilidad, tal y como lo declaró en su última entrevista; habló con claridad sobre su decisión y su deseo de descansar después de una vida marcada por el sufrimiento

Video Noelia Castillo Ramos es la persona más joven en recibir la eutanasia en España ¿Por qué tomó la decisión?

El jueves 26 de marzo de 2026 quedó marcado como el cierre definitivo en la vida de la joven de 25 años, Noelia Castillo Ramos, en Barcelona ( España) luego de que se le practicara la eutanasia, un procedimiento al que accedió tras años de batalla legal y un sufrimiento físico y emocional que describía como permanente e intolerable.

¿A qué hora se programó la eutanasia?

PUBLICIDAD

El procedimiento de la eutanasia para Noelia en Barcelona estaba programado a las 18:00 horas (hora de España), en el Hospital Residencia Sant Camil en el municipio de Sant Pere de Ribes, práctica que la joven había solicitado de forma reiterada, según la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Noelia buscaba poner fin al dolor y alcanzar tranquilidad, tal y como lo declaró en su última entrevista concedida días antes; la joven española habló con claridad sobre su decisión y su deseo de descansar después de una vida atravesada por el padecimiento.

Una vida atravesada por el dolor

Desde los 13 años, permaneció en tratamiento psiquiátrico sin avances significativos. Fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y depresión, condiciones que marcaron su día a día durante más de una década.

En 2022, su estado empeoró tras un intento de suicidio -luego de un abuso sexual múltiple- que le provocó paraplejía, dejándole secuelas físicas irreversibles. A lo largo del tiempo, atravesó varios intentos fallidos por quitarse la vida, reflejo de un sufrimiento persistente.

En 2024, su solicitud de eutanasia obtuvo una primera aprobación, pero el proceso se detuvo por diversos obstáculos legales y familiares. No fue sino hasta 2026 cuando, tras resoluciones judiciales, se autorizó de manera definitiva conforme a la legislación vigente en España.

El caso generó discusión en distintos ámbitos en todo el mundo, especialmente en torno al derecho a una muerte digna.

PUBLICIDAD

Últimas palabras de Noelia

En sus últimos días, Noelia habló del desgaste emocional acumulado, de la soledad constante y de la falta de expectativas. También se refirió a sus autolesiones y al vacío que experimentaba día con día.

“Por fin, lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza… Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, afirmó la joven española en su última entrevista.

El doloroso y largo proceso para su muerte asistida concluyó este jueves. La eutanasia se llevó a cabo hoy y, finalmente, Noelia Castillo Ramos falleció.

JICM