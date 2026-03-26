Noticias Muere Noelia Castillo Ramos por eutanasia: Las últimas palabras que le dedicó su madre Horas antes de que Noelia Castillo Ramos recibiera la eutanasia, su madre, Yolanda Ramos, le dedicó un mensaje lleno de emoción, en un intento final por estar con ella antes del procedimiento que se realizó el jueves 26 de marzo de 2026



Video El último deseo de Noelia Castillo: Crónica de la eutanasia que conmocionó a España y al mundo

Horas antes de que Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibiera la eutanasia en Barcelona (España), su madre, Yolanda Ramos, le dedicó un mensaje lleno de emoción y acompañamiento, en un intento final por estar con ella antes del procedimiento de muerte asistida, que se realizó el jueves 26 de marzo de 2026.

Madre de Noelia le da emotivo mensaje

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Yolanda se dirigió a su hija a través del canal de televisión español Antena 3, consciente de que Noelia estaba viendo la emisión desde el hospital. En sus últimas palabras, quiso recordarle a su hija que siempre estaría a su lado y que contaría con su apoyo incondicional, respetando la decisión que Noelia había tomado.

También mencionó un correo enviado a Noelia ofreciendo ayuda económica, vivienda, educación y asistencia psicológica y psiquiátrica, como último recurso para que reconsiderara su decisión.

"Mis últimas palabras, por si acaso… por si acaso tú quieres, Noelia, porque sé que me estás viendo. Puedo hacer lo último más por ti, para que salga de ti. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo, igual que voy a estar para lo malo, igual voy a estar para lo bueno", afirmó.

Padre de Noelia pierde apelación final

La madre buscó transmitir a Noelia la posibilidad de cambiar de opinión si así lo deseaba, asegurándole que su familia la acompañaría en todo momento. Yolanda resaltó que estaría presente tanto en los momentos difíciles como en los buenos, dejando claro que su apoyo no estaba condicionado a la decisión final de su hija.

Mientras tanto, el padre de Noelia presentó un último recurso legal, que fue denegado apenas unas horas antes de que la joven recibiera la sedación el jueves en el mismo hospital donde pasaba la mayor parte de su tiempo.

Noelia pidió privacidad en la eutanasia

Durante el procedimiento de muerte asistida, Noelia pidió estricta privacidad. Solo estuvo presente su familia más cercana, evitando la presencia de personas ajenas, para garantizar un momento íntimo y sereno, respetando su voluntad y dignidad en todo momento.

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El caso de Noelia Castillo Ramos se registró como uno de los procedimientos de eutanasia más recientes en España, cumpliendo con la normativa vigente y con los protocolos establecidos para garantizar la privacidad y el acompañamiento familiar durante la muerte asistida.

JICM