Cómo son los poderosos misiles de largo alcance que EEUU entregó en secreto a Ucrania y que ya golpearon a las fuerzas rusas

Video Biden promete más ayuda para que Ucrania frene a Putin: "No vamos a arrodillarnos"

Ucrania comenzó a usar sistemas de misiles tácticos de largo alcance (ATACMS) proporcionados en secreto por Estados Unidos, un desarrollo notable en la guerra contra Rusia que se extiende por su segundo año.

Las fuerzas de Kyiv atacaron un aeródromo militar ruso en Crimea la semana pasada y a fuerzas del Kremlin en otra zona ocupada durante la noche, confirmaron funcionarios estadounidenses este miércoles.

Los nuevos misiles, buscados desde hace tiempo por los líderes ucranianos, le dan al país casi el doble de la distancia de ataque que tenía con la versión de alcance medio que recibió de Estados Unidos en octubre pasado.

"Ya hemos enviado algunos, enviaremos más ahora que tenemos autoridad y dinero adicionales", dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Los sistemas de misiles tácticos de largo alcance adicionales se incluyeron en un nuevo paquete de ayuda militar firmado por el presidente Joe Biden este miércoles.

Biden aprobó la entrega secreta de los ATACMS, en febrero, y luego, en marzo, Estados Unidos incluyó un número “significativo” de ellos en un paquete de ayuda de $300 millones.

Los funcionarios estadounidenses no dijeron cuál fue la cantidad exacta de misiles entregados el mes pasado ni el contenido en el último paquete de ayuda, que asciende a alrededor de mil millones de dólares.

Ucrania, que se ha visto obligada a racionar sus armas y enfrenta cada vez más ataques rusos, había estado rogando por el sistema de largo alcance porque los misiles brindan una capacidad crítica para atacar objetivos rusos que están más lejos, lo que permite a las fuerzas ucranianas mantenerse seguras fuera del alcance enemigo.

La información sobre la entrega se mantuvo tan secreta en los últimos días que legisladores y otras personas han estado exigiendo que Estados Unidos envíe las armas, sin saber que ya estaban en Ucrania.

Durante meses, Estados Unidos se resistió a enviar misiles de largo alcance a Ucrania por temor a que Kiev pudiera usarlos para penetrar profundamente en territorio ruso, lo que enfurecería a Moscú e intensificaría el conflicto. Esa fue la razón clave por la que en octubre el gobierno solo envió la versión de rango medio, con un alcance aproximado de unas 100 millas.

El almirante Christopher Grady, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo este miércoles que la Casa Blanca y los planificadores militares examinaron cuidadosamente los riesgos de proporcionar fuego de largo alcance a Ucrania y determinaron que era el momento adecuado para hacerlo.

Grady dijo ala agencia The Associated Press en una entrevista, que las armas de largo alcance ayudarán a Ucrania a eliminar los nodos logísticos rusos y las concentraciones de tropas que no están en el frente. Grady se negó a identificar qué armas específicas se estaban proporcionando, pero dijo que serán " muy perturbadoras si se usan correctamente, y estoy seguro de que lo serán".

El momento adecuado para enviar armas de largo alcance a Ucrania

Como muchos de los otros sistemas de armas sofisticados proporcionados a Ucrania, la administración sopesó si su uso correría el riesgo de agravar aún más el conflicto. La administración sigue dejando claro que las armas no pueden usarse para atacar objetivos dentro de Rusia. En el Departamento de Estado, el portavoz Vedant Patel dijo el miércoles que Biden ordenó a su equipo de seguridad nacional que enviara los ATACMS especificando que se utilizarían dentro del territorio soberano de Ucrania.

Los funcionarios ucranianos no han reconocido públicamente la recepción o el uso de ATACMS de largo alcance. Pero al agradecer al Congreso por aprobar el martes el nuevo proyecto de ley de ayuda, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló en la plataforma social X que “las capacidades de largo alcance, la artillería y la defensa aérea de Ucrania son herramientas extremadamente importantes para el rápido restablecimiento de una paz justa”.

Un funcionario estadounidense dijo a la AP que el gobierno de Biden advirtió a Rusia el año pasado que si Moscú adquiría y utilizaba misiles balísticos de largo alcance en Ucrania, Washington proporcionaría la misma capacidad a Kyiv.

Rusia obtuvo algunas de esas armas de Corea del Norte y las ha utilizado en el campo de batalla de Ucrania, dijo el funcionario, lo que llevó a la administración Biden a dar luz verde a los nuevos misiles de largo alcance.

Los videos en las redes sociales de la semana pasada mostraron las explosiones en el aeródromo militar, pero los funcionarios en ese momento no confirmaron que se tratara del ATACMS.

"Estos ataques demostraron -una vez más- que Ucrania puede lograr victorias en el campo de batalla cuando se le dan las herramientas adecuadas", dijo el senador por Mississippi Roger Wicker, el principal republicano en el Comité de Servicios Armados del Senado que durante mucho tiempo ha presionado a la administración para que envíe las armas de largo alcance.

El primer uso del arma por parte de Ucrania se produjo cuando el estancamiento político en el Congreso había retrasado durante meses la aprobación de un paquete de ayuda exterior de $95,000 millones, que incluía financiación para Ucrania, Israel y otros aliados. Ante una grave escasez de artillería y sistemas de defensa aérea, Ucrania ha estado racionando sus municiones a medida que se retrasaba la financiación estadounidense.

Rusia aprovechó el retraso en las entregas de armas estadounidenses y su propia ventaja en potencia de fuego y personal para intensificar los ataques en todo el este de Ucrania. Moscú ha utilizado cada vez más bombas planeadoras guiadas por satélite (lanzadas desde aviones desde una distancia segura) para golpear a las fuerzas ucranianas acosadas por una escasez de tropas y municiones.

Los misiles de medio alcance suministrados el año pasado, y algunos de los de largo alcance enviados más recientemente, llevan ojivas de racimo que se abren en el aire cuando se disparan, liberando cientos de minibombas, en lugar de una sola bomba. Otros enviados recientemente tienen una sola ojiva.

Un factor crítico en la decisión de febrero de enviar las armas fue la capacidad del ejército estadounidense para comenzar a reemplazar los ATACMS más antiguos. El Ejército está comprando ahora el misil de ataque de precisión, por lo que se siente más cómodo sacando ATACMS de los estantes para proporcionárselo a Ucrania, dijo el funcionario.

En la Casa Blanca, Sullivan dijo que la administración "ha trabajado incansablemente para abordar esas preocupaciones" y que ahora las existencias están saliendo de la línea de producción y que los ATACMS pueden enviarse sin afectar la preparación militar estadounidense.

Qué son los misiles ATACMS

Los ATACMS son misiles tierra-tierra de largo alcance guiados por un sistema GPS incorporado con un margen de error de unos diez metros del blanco adquirido, fabricados por el proveedor de armas estadounidense Lockheed Martin.

Los misiles miden 4 metros de longitud y 610 milímetros de diámetro y pueden ser disparados desde varios tipos distintos de lanzacohetes, incluyendo el M270 MLRS y el HIMARS.

Su alcance supera en casi 40 millas al de los misiles SCALP de Francia y los Storm Shadow de Reino Unido, que esos países ya envian a Ucrania.

Su desarrollo comenzó en la década de los 80, pero su primer uso en combate fue durante la operación Tormenta del Desierto, en la guerra del Golfo, cuando se dispararon un total de 32 desde lanzacohetes M270 MLRS.

El ATACMS incorpora diferentes tipos de ojivas, como las de racimo incorporadas en los misiles entregados a Ucrania, así como los más actuales M48 y M57 con ojivas unitarias.

Lockheed Martin señala que ha producido unos 4,000 ATACMS y que alrededor de 1,750 unidades están pendientes de entrega a 13 naciones.

A finales de agosto, de acuerdo con el diario The Washington Post, el Ejército contaba con 1,486 ATACMS en su arsenal, 1,122 con ojivas unitarias y 364 armados con ojivas de racimo.

¿Podrían los ATACMS ganar la guerra de Ucrania?

A diferencia de otros misiles, los ATACMS alcanzan grandes altitudes antes de descender a velocidades supersónicas, por lo que son muy efectivos contra objetivos en movimiento.

Suponen un desafío para las defensas rusas debido a que, la posibilidad de incluir ojivas de racimo, les da la posibilidad de atacar objetivos dispersos en una zona más amplias.

Sin embargo, el número de ATACMS que existen en el mundo es limitado y, de acuerdo con expertos consultados por medios de comunicación, para poner a Ucrania en el camino de la victoria frente Rusia sería necesario utilizar al menos 100 de estas armas.

Con información de The Associated Press.

