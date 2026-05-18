Cuba Díaz-Canel asegura que Cuba tiene el “derecho absoluto” y “legítimo” de defenderse y advierte de "un baño de sangre" si EEUU ataca a la isla El mandatario cubano publicó esta mañana un mensaje en redes sociales ante los reportes de que la isla compró más de 300 drones militares previendo una posible agresión militar de Estados Unidos



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Tras la confirmación del medio Axios de que la isla había comprado más de 300 drones militares, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció este lunes 18 de mayo al respecto y dijo que la isla tiene el “derecho absoluto” y “legítimo” de defenderse ante una arremetida bélica.

A través de su cuenta de X, el mandatario cubano enfatizó que las amenazas de agresión militar constituyen un “crimen internacional”.

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“De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”, subrayó.

Además, agregó que Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país.

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.



Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

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Más de 300 drones militares

Según el medio de Estados Unidos, Axios, confirmó este domingo que Cuba adquirió más de 300 drones militares, evaluando los posibles escenarios de uso cerca de la base de Estados Unidos de Guantánamo.

Esta información ha generado preocupación para los estadounidenses, ya que advierten que la isla es una “ amenaza creciente”.

Al igual, el presidente Donald Trump ha insistido en que la isla representa "una amenaza excepcional" para la seguridad de Estados Unidos, por lo que ha dicho en varias ocasiones que tomará el control de la misma y ha reiterado la opción del envío de un portaviones.

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Bloqueo petrolero de Estados Unidos

A principios de año, el mandatario republicano agregó un bloqueo petrolero, el cual restringe el suministro de crudo de la isla, el cual ha afectado la electricidad de miles de cubanos. Tan solo un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo ha podido pasar.

A inicios de este mes de mayo, Trump volvió a aprobar un nuevo paquete en el cual le pone nuevas sanciones a la isla.