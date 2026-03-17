Cuba Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba resistirá ante amenazas de Donald Trump en medio de crisis energética Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de “asfixiar” a Cuba mientras advierte de la resistencia ante cualquier intento de agresión.

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En medio de una escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió con firmeza a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó el pasado lunes 16 de marzo que sería " un gran honor" para él " tomar Cuba".

El mandatario republicano describió a la isla como "una nación fracasada" carente de dinero, petróleo y oportunidades, aunque reconoció su atractivo geográfico al señalar que tiene "buena tierra" y "paisajes bonitos". Trump ha reiterado en semanas recientes su intención de tomar control de la isla, ya sea de forma "amistosa" u hostil, y ha asegurado que el gobierno de La Habana "caerá muy pronto".

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Díaz-Canel rompió el silencio y acusó a Estados Unidos de amenazar públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza su orden constitucional, y calificó de "indignante pretexto" la situación económica que, según él, es resultado directo de más de seis décadas de agresión y aislamiento impulsados por Washington.

" EEUU amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.

Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", dijo el mandatario.

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Crisis energética, bloqueo petrolero y apagones

A inicios del 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles extraordinarios a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que ha agravado drásticamente el acceso de la isla al combustible.

La escasez ha comprometido servicios esenciales, incluyendo hospitales, y llevó a la ONU a advertir a principios de febrero que Cuba podría colapsar ante la falta de combustible para cubrir las necesidades básicas de su población.

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La crisis derivó en un nuevo apagón nacional el 16 de marzo, el sexto en apenas 18 meses.

La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que la red eléctrica quedó completamente reconectada este martes por la noche, casi 30 horas después del colapso, logrando interconectar las 15 provincias al Sistema Eléctrico Nacional.

Sin embargo, los cortes continúan en amplias zonas del país debido a la baja capacidad de generación, y unidades clave como la central Felton no tienen prevista su reconexión hasta el próximo miércoles.