Marco Rubio propone forjar una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba; ofrece 100 millones de dólares en ayuda y culpa a los líderes del régimen

Díaz-Canel asegura que Cuba tiene el “derecho absoluto” y “legítimo” de defenderse y advierte de "un baño de sangre" si EEUU ataca a la isla

A través de un video en español, Rubio ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos. Al igual que culpó a los líderes cubanos de la escasez de electricidad, alimentos y combustible.

“Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y la razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas sin electricidad; no se debe a un bloqueo petrolero de Estados Unidos. La verdadera razón es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, comentó el secretario de Estado de Estados Unidos.