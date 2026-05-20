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Marco Rubio propone forjar una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba; ofrece 100 millones de dólares en ayuda y culpa a los líderes del régimen

El secretario de Estado de Estados Unidos ha publicado un video en español en el que ofrece una nueva era para la isla y responsabiliza a los líderes cubanos de la escasez de electricidad, alimentos y combustible

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Este miércoles 20 de mayo, el secretario de Estado, Marco Rubio, propuso forjar una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba.

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A través de un video en español, Rubio ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos. Al igual que culpó a los líderes cubanos de la escasez de electricidad, alimentos y combustible.

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“Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y la razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas sin electricidad; no se debe a un bloqueo petrolero de Estados Unidos. La verdadera razón es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, comentó el secretario de Estado de Estados Unidos.

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