Cuba Díaz-Canel arremete contra cumbre de Trump Donald Trump afirmó que Cuba está negociando con Marco Rubio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este sábado 7 de marzo como "reaccionaria y neocolonial" la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, en la que el republicano aseguró que la isla "vive sus últimos momentos".

"La pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por EEUU con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países", señaló Díaz-Canel en X.

El mandatario de la isla dijo que la alianza estadounidense co n 17 países de América es un documento de subordinación bajo los principios de la doctrina Monroe.

"Es un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz", firmada en La Habana en 2014, "un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe", añadió Díaz-Canel.

¿Qué dijo Trump de Cuba en Doral?

En la cumbre, que reunió a una docena de líderes afines a Washington en Doral para abordar la lucha contra los cárteles en el continente, Trump dijo que Cuba, sometida a un bloqueo petrolero de facto por Estados Unidos, "vive sus últimos momentos".

“ Cuba está en sus últimos momentos de vida, no tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, afirmó el mandatario.

Asimismo, reiteró que el gobierno comunista de la isla estaba "negociando" con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles. La Habana lo ha negado más de una vez.

Las relaciones entre los dos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las reiteradas amenazas de Trump, quien instó al gobierno cubano a "alcanzar un acuerdo" antes de que sea demasiado tarde.

Trump no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la "amenaza excepcional" que supondría para su seguridad nacional la isla, a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán.

Cuba padece una crisis energética que se profundizó a finales de enero de este año, luego de que Trump amenazara con que Estados Unidos impondría aranceles o sanciones a países que suministren petróleo a la isla. Esa medida generó incertidumbre entre proveedores de combustible y redujo los envíos de crudo hacia La Habana, lo que agravó la escasez energética y provocó nuevos apagones masivos y fallas en el sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, el problema en recursos se agravó al menos desde 2024, cuando los apagones prolongados fueron más recurrentes en gran parte del país debido al deterioro de la red eléctrica, fallas en plantas termoeléctricas y la escasez de combustible.

Las interrupciones del servicio continuaron en 2025, lo que afectó la actividad económica, el transporte y los servicios básicos. Las centrales eléctricas cubanas son antiguas y a ello se suma la falta de mantenimiento.

