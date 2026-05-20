Raúl Castro EEUU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 El expresidente cubano ha sido formalmente imputado por EEUU por tres cargos penales: asesinato, corrupción para matar a estadounidenses y destrucción de aeronave. Los cargos se han dado a conocer en una ceremonia solemne en la Freedom Tower de Miami, que contó con la presencia del FBI y altos cargos de la Justicia como el Fiscal General de Florida

Video Así fue el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate que presuntamente ordenó Raúl Castro en 1996

Se destapó la incógnita. En el acto solemne de esta mañana, en la Freedom Tower de Miami, EEUU ha oficializado los cargos federales que EEUU presenta contra el dictador Raúl Castro. El expresidente, que en unos días cumple 95 años, enfrenta tres cargos penales: asesinato, corrupción para matar a estadounidenses y destrucción de aeronave.

Los han presentado en un acto que ha contado con la presencia del fiscal general interino Todd Blanche, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora federal Ashley Moody y el fiscal general de Florida James Uthmeier.

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¿Por qué Castro enfrenta estos cargos?

Raúl Castro ha sido señalado por el suceso que ocurrió hace, hoy, tres décadas. Juzgarán el papel de Castro como entonces líder de Defensa y su presunta participación en la orden de derribo en 1996 de dos aviones civiles pertenecientes al grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate. A consecuencia del derribo murieron cuatro personas, los pilotos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Uno de los elementos que habría sido pieza clave dentro del proceso es una grabación de aproximadamente 12 minutos que implicaría directamente a Raúl Castro en la planificación y ejecución del derribo de las avionetas. Fue revelada en 2006 por el periodista cubano Wilfredo Cancio, entonces reportero de asuntos cubanos de El Nuevo Herald.

En el audio, grabado meses después del derribo, se escucha a un hombre identificado como Raúl Castro hablar sobre la decisión de derribar las aeronaves de Hermanos al Rescate.

Abogados penalistas consultados señalan, sin embargo, que ahora la dificultad será presentar a Castro ante la justicia estadounidense. Aseguran que los procedimientos de extradición u otros mecanismos representan un obstáculo, máxime a su edad. Y la intervención militar, habida cuenta del caso de Venezuela, podría estar sobre la mesa.

¿Es la antesala de una intervención en Cuba?

Los cargos presentados aumentan drásticamente las tensiones con Cuba, y hacen pensar que EEUU podría seguir el mismo procedimiento que con Venezuela y perpetrar una acción militar en Cuba. En enero pasado, EEUU capturó en Caracas al entonces presidente Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

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Precisamente en el día de hoy, cuando se cumplen 124 años de la independencia de Cuba y su proclamación como república, Marco Rubio anunciaba en un mensaje en español su propuesta para forjar una nueva era de relaciones entre Washington y La Habana. El ofrecimiento incluye un paquete de ayuda humanitaria, de 100 millones de dólares, con envíos de medicamentos y comida.

La tensión entre ambos países había crecido en los últimos meses con las sanciones selectivas y medidas adoptadas por Trump hacia la isla. La intervención en Venezuela, además, trajo consigo que Cuba perdiera su principal fuente de suministro de petróleo al cortar el grifo del crudo venezolano lo que sumió a los cubanos en una profunda crisis energética y humanitaria con apagones constantes.

Así se gestó el procedimiento judicial

Fuentes citadas por AP ya avanzaron en marzo que el Fiscal Federal en Miami había creado un grupo de trabajo especial de fiscales y fuerzas federales para presentar casos contra altos funcionarios cubanos. Varios senadores republicanos de Florida habían pedido reabrir su investigación sobre la presunta participación de Castro en el derribo de un avión en el que murieron tres estadounidenses y un cubano, ocurrido en 1996.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó que existe una investigación estatal activa en coordinación con autoridades federales.

“Lo estamos tomando en serio y no dejaremos ningún detalle sin investigar”, aseguró Uthmeier.

El fiscal de Florida explicó que el expediente había sido abierto años atrás para investigar posibles delitos estatales relacionados con el derribo, pero aseguró que la administración del expresidente Joe Biden cerró el caso.

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“Cuando asumí el cargo decidí reactivar el expediente”, afirmó Uthmeier durante una conferencia de prensa, agregando que trabajará “mano a mano con la fiscalía federal aquí en el Sur de Florida”. “ Es una prioridad porque hay víctimas de Castro y tiene que existir justicia”, sostuvo Uthmeier insistiendo en que Florida tiene “autoridad única” para investigar agravios cometidos contra ciudadanos del país.

En 2003, fiscales federales del Sur de Florida acusaron a un jefe de la defensa cubana y a dos pilotos cubanos por el derribo de las avionetas, pero ese caso nunca avanzó en la corte.

Castro fue investigado previamente por narcotráfico

Castro ya ha estado antes bajo investigación penal en Estados Unidos. En 1993, Fiscales federales en Miami exploraron la posibilidad de acusarlo a él y a varios otros altos funcionarios cubanos de tráfico de cocaína con base en el testimonio de narcotraficantes colombianos que declararon durante el juicio contra el exlíder panameño Manuel Noriega, según un informe de The Associated Press en 2006.

Sin embargo, nunca se presentó una acusación formal. El proceso judicial coincidió además con un periodo de acercamiento a la isla liderado por el expresidente Clinton.

El lugar donde se presentaron los cargos: símbolo de la alianza con Cuba

La puesta en escena de la comparecencia en la que se hicieron públicos los cargos estuvo cargada de simbolismo. No sólo el quién: altos mandatarios del gobierno como el subdirector del FBI, el fiscal general de Florida y un fiscal federal. También el cómo: en una ceremonia en la que se honró la memoria de los cuatro fallecidos y se trató de escenificar que se hará justicia persiguiendo penalmente al/los responsable/s.

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Pero también el dónde: la Torre de la Libertad de Miami. El simbólico edificio, hoy museo, fue epicentro de las políticas de mano tendida de Washington para con La Habana. En la década de los 60 gobierno de Estados Unidos utilizó las instalaciones para procesar y documentar a los refugiados de la llamada Revolución Cubana y para brindarles servicios médicos y dentales.

Fue el punto de inflexión de las relaciones entre ambos gobiernos, en plena Guerra Fría, con sucesos fatales como la crisis de los misiles que propició el comienzo del denominado embargo comercial de Estados Unidos a la isla. Hasta 1974 se estima que unos 400.000 cubanos que huían del régimen castrista fueron atendidos allí y asesorados para su reasentamiento en el país.