Cuba Ecuador rompe relaciones con Cuba: expulsa a diplomáticos y retira a su embajador La medida tiene lugar en medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos que se agudizó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Video ¿Qué se sabe en Ecuador de las operaciones conjuntas con EEUU contra los cárteles?

El gobierno de Ecuador rompió sus relaciones con Cuba este miércoles 4 de marzo al ordenar la expulsión del personal diplomático de la isla y retirar a su embajador del país caribeño.

La administración del presidente Daniel Noboa declaró como persona "non grata" al embajador cubano en Ecuador, Basilio Gutiérrez, y a toda su representación diplomática, por lo que les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.

PUBLICIDAD

No se precisó de inmediato la causa del rompimiento de relaciones diplomáticas.

La medida fue informada por la Cancillería ecuatoriana, donde se alegó la defensa de intereses nacionales y el respeto al derecho internacional. La Cancillería de Ecuador indicó;

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informa que, en ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Gobierno de la República del Ecuador ha decidido declarar persona non grata al Embajador de la República de Cuba, señor Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de esa Misión Diplomática".

"En virtud de esta decisión, adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de las atribuciones soberanas del Estado ecuatoriano, se ha concedido un plazo de 48 horas, conforme la práctica diplomática, para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional", añadió.

Noboa firma decreto para terminar funciones de su embajador en La Habana

La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por el presidente Daniel Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

Video ¿Qué se sabe en Ecuador de las operaciones conjuntas con EEUU contra los cárteles?



La medida tiene lugar en medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos que se agudizó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos por terrorismo en las cortes estadounidenses.

PUBLICIDAD

Tras el episodio en Caracas, el mandatario estadounidense Donald Trump intensificó los bloqueos de venta de petróleo a Cuba, a la que ha calificado de "nación fallida".

Ecuador es uno de los aliados y colaboradores de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

FTA