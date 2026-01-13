EE.UU. Vance recibe a cancilleres de Groenlandia y Dinamarca este miércoles en la Casa Blanca: ¿Qué se espera? Los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, en un encuentro marcado por las continuas amenazas del presidente Donald Trump de controlar la inmensa isla en el norte del Atlántico, argumentando necesidades de seguridad nacional de EEUU.

Este miércoles se reunirán en la Casa Blanca los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un clima de tensión entre los dos países, aliados en la OTAN, por el repetido interés por parte del presidente Donald Trump de controlar el territorio groenlandés, en el Atlántico norte.

El encuentro se producirá a pedido de Dinamarca, en el contexto de su rechazo rotundo, junto con el de Groenlandia, al interés del presidente Trump en la isla.

Los planes de Trump, que han incluido algunas amenazas sobre controlar el territorio por la fuerza, han generado inestabilidad en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, dijo a los periodistas en Copenhague este martes que él y su homólogo groenlandés, Vivian Motzfeldt, habían solicitado una reunión para "trasladar todo el debate... a una sala de reuniones, donde podamos mirarnos a los ojos y hablar de estos temas".

Indico que Vance había pedido "participar en esa reunión y la organizará". El vicepresidente causó friciones en marzo cuando hizo una visita, sin invitación oficial, a Groenlandia, y criticó a Dinamarca, llamándola "mal aliado", por lo que considera falta de compromiso con el territorio y con la seguridad en el Ártico.

Trump ha declarado sobre su idea de comprar o anexionar el territorio en el Ártico durante años, pero el pasado fin de semana dijo que EEUU se haría con Groenlandia "por las buenas o por las malas".

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, junto con Islas Feroe y la propia Dinamarca. No obstante, a tono con las intenciones del presidente estadounidense, un legislador republicano presentó una iniciativa legislativa para declarar al territorio como el estado 51 de Estados Unidos.

La idea del mandatario estadounidense es rechazada en Dinamarca y en Groenlandia. Este mismo martes el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen declaró en una conferencia de prensa que "estamos enfrentando una crisis geopolítica, y si tenemos que escoger entre Estados Unidos y Dinamarca, escogemos Dinamarca".

"Una cosa debe quedar clara: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos".

Nielsen hizo esta declaración acompañado por su homóloga danesa Mette Frederiksen, quien comentó que no ha sido fácil enfrentarse a lo que calificó como "una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano".

En Groenlandia, con una población de 57,000 personas, la situación despierta amplia preocupación. La ministra de Negocios y Recursos Minerales, Naaja Nathanielsen, afirmó que las personas en el territorio autónomo danés están "muy, muy preocupados" por el deseo del gobierno de Estados Unidos sobre la isla.

"La gente no duerme, los niños tienen miedo, y eso lo invade todo estos días. Y realmente no podemos entenderlo", dijo Nathanielsen en una reunión con legisladores en el Parlamento británico.

"Nos sentimos traicionados. Consideramos que la retórica es ofensiva", añadió, "pero también desconcertante".

Una situación ambigüa con Estados Unidos

Tanto en Nuuk, capital groenlandesa, como en Copenhaguen, se espera poder resolver los "malentendidos" en su relación con Washington con esta reunión en la Casa Blanca.

Trump dijo el fin de semana que para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional tener control de la isla, ubicada estratégicamente entre el Atlántico Norte y el océano Ártico, lo que daría una vía directa para ataques con misiles entre EEUU y Rusia, con las repercusiones de esto para el escudo antimisiles estadounidense.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán" dijo Trump el pasado fin de semana a periodistas en su avión presidencial. "Y no dejaré que esto ocurra (...) estamos hablando sobre adquirirla, no rentarla o tenerla por corto plazo", aseguró.

Las autoridades groenlandesas dicen entender su valor estratégico geográfico para EEUU, por lo que quieren trabajar en ello al entender que "vigilar el Ártico es una consecuencia de la creciente inseguridad geopolítica".

El vicepresidente JD Vance y la segunda dama Usha Vance visitan la base espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia, el 28 de marzo de 2025. Imagen Jim Watson/AP

Washington ha acusado a Copenhague de hacer poco para proteger a Groenlandia de lo que percibe como una creciente amenaza ártica por parte de Rusia y China, aunque los analistas sugieren que Pekín es un actor menor en la región.

El gobierno de Dinamarca ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos, recordando que ha invertido casi 14,000 millones de dólares para reforzar su presencia militar en el Ártico.

La primera ministra danesa pidió este martes una mayor cooperación con Estados Unidos y la OTAN para mejorar la seguridad de la región. También requiriró a la OTAN que defendiera Groenlandia y afirmó que las garantías de seguridad serían "la mejor defensa contra las amenazas chinas o rusas en el Ártico".

En el seno del tratado se ha planteado lanzar una nueva misión en la región, aunque aún no hay propuestas concretas sobre la mesa. Rutte afirmó el lunes que la OTAN estaba trabajando en "los próximos pasos" para reforzar la seguridad del Ártico.

Dentro de la OTAN, militarmente, no se considera como una crisis la diatriba con Washington. La semana pasada, el líder de las fuerzas del tratado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, dijo que "hasta ahora, no ha habido ningún impacto en mi trabajo a nivel militar... Solo diría que seguimos estando preparados para defender cada centímetro del territorio de la alianza".

Colaboracion militar danesa con EEUU

Sin embargo, dentro de estos roces diplomáticos, Dinamarca está colaborando militarmente con EEUU. Un funcionario del Gobierno danés confirmó que el país escandinavo prestó apoyo a las fuerzas estadounidenses en el Atlántico oriental la semana pasada, cuando estas interceptaron un petrolero por presuntas violaciones de las sanciones estadounidenses.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente este delicado asunto y habló bajo condición de anonimato, se negó a dar detalles sobre en qué consistió ese apoyo.

La interceptación estadounidense en el Atlántico puso fin a una persecución del petrolero que duró varias semanas y que comenzó en el mar Caribe, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero en las aguas de Venezuela con el objetivo de capturar los buques sancionados que entraban y salían del país sudamericano.

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El apoyo danés a la operación estadounidense fue informado por primera vez por Newsmax.

Con información de AFP y AP

