Groenlandia El republicano Randy Fine presenta proyecto de ley para convertir a Groenlandia en el estado 51 de EEUU Bautizada como "Ley de Anexión y Estabilidad de Groenlandia", la iniciativa fue presentada por el republicano de Florida este lunes

Video Trump no es el único: las cuatro veces que EEUU ha intentado comprar Groenlandia

El congresista republicano por Florida, Randy Fine, presentó este lunes 12 de enero de 2026 un proyecto de ley para convertir a Groenlandia en el estado número 51 de Estados Unidos.

La iniciativa se suma al reciente intento del presidente estadounidense Donald Trump de adquirir el territorio danés por cualquier vía.

Bautizada como "Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia", la iniciativa fue presentada por el republicano de Florida este día, informó su oficina en un comunicado de prensa.

¿Qué propone la iniciativa de Randy Fine?

Los objetivos del proyecto de ley, según el texto, incluyen permitir la anexión y posterior admisión de Groenlandia como estado.

Líderes de Groenlandia rechazan anexión

Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia rechazaron el viernes las repetidas propuestas de Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla y afirmaron que el control del territorio debe decidirlo su pueblo.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", señaló el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y los líderes de cuatro partidos en un comunicado el viernes por la noche.

Trump reiteró la semana pasada que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN, "de la manera más fácil".