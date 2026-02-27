EE.UU.

EEUU respalda a Pakistán tras los bombardeos contra Afganistán y la declaración de guerra abierta

Estados Unidos dijo el viernes que apoya a Pakistán, después de que Islamabad ordenó bombardeos a la vecina Afganistán y declaró la guerra abierta al gobierno talibán tras una serie de enfrentamientos.

N+ Univision y AFP
Por:N+ Univision y AFP
Estados Unidos dijo el viernes que apoya a Pakistán, después de que Islamabad ordenó bombardeos a la vecina Afganistán y declaró la guerra abierta al gobierno talibán tras una serie de enfrentamientos.

Los bombardeos de Pakistán a Kabul son los más significativos desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 tras la retirada de Estados Unidos.

Seguimos supervisando de cerca la situación y expresamos nuestro apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques de los talibanes

Así lo escribió en redes sociales Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, tras mantener conversaciones con la secretaria de Relaciones Exteriores paquistaní, Amna Baloch.

En sus declaraciones, Hooker no instó a poner fin al enfrentamiento. Sin embargo, Reino Unido y China sí habían hecho un llamado a "desescalar" el conflicto e Irán se ofreció a ser mediador.

El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, había dicho el viernes que su país se encontraba en una "guerra abierta" contra Afganistán.

Video Actualización del código Penal Talibán permite violencia doméstica "sin marcas"

Acercamiento pakistaní a Trump

La guerra de Afganistán deterioró la relación de Estados Unidos con Pakistán, ya que el expresidente Joe Biden quiso mantener al mínimo sus vínculos con Islamabad debido al apoyo prestado en el pasado a los talibanes mientras Estados Unidos apuntalaba a un gobierno prooccidental.

El presidente Donald Trump cambió de rumbo y forjó estrechos lazos con Pakistán, que se ha deshecho en elogios hacia él por su mediación durante un conflicto con la India el año pasado y afirmó que merecía el Premio Nobel de la Paz.

Cuando se le consultó el viernes sobre los ataques a Afganistán, Trump elogió al jefe militar paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y al primer ministro Shehbaz Sharif.

"Tienen a un gran primer ministro, tienen a un gran general allí, tienen a un gran líder. Creo que son dos de las personas a las que más respeto", dijo Trump a la prensa.

Las relaciones históricamente cordiales entre Islamabad y Kabul se deterioraron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

Video Pakistán inicia bombardeos en Afganistán tras ataque transfronterizo afgano
