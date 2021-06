Olivia y Anna: desaparición, búsqueda y trágico final en el caso de las niñas secuestradas por su padre en España

"Tomy, te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón y no con la mente. Y lamentablemente el único medio es este. No sé dónde están. Solo sé que tenemos un gran amor en común: nuestras hijas. Sé que las quieres más que a ti mismo. Sé que jamás les harías daño. He defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda. No alargues la tortura, todos estamos sufriendo. Sé que no quieres eso", escribió Beatriz Zimmermann en una primera carta que hizo pública con la intención de que el padre de las pequeñas, de quien sospechaba que las habría secuestrado, recibiera el mensaje.