Putin se disculpa con Azerbaiyán por el "trágico incidente" aéreo, pero no admite responsabilidad

Video El momento antes del accidente de Kazajistán desde dentro del avión: sobreviviente relata el terror

El presidente ruso Vladimir Putin admitió el sábado que la defensa aérea rusa estaba funcionando cuando un avión de Azerbaijani Airlines intentó aterrizar en Grozny antes de estrellarse. La noticia llega luego de varios días en que las especulaciones crecían sobre que Rusia podría haber derribado accidentalmente el avión.

El líder ruso llamó a su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev, disculpándose porque el incidente tuvo lugar en el espacio aéreo ruso, aunque no llegó a decir que la defensa aérea rusa derribó el avión.

En la llamada telefónica, Aliyev dijo a Putin que el avión fue alcanzado por una interferencia externa sobre Rusia, diciendo que quería que los responsables "rindan cuentas".

La llamada entre los aliados se produjo tres días después de que el avión Embraer 190 que volaba de Bakú a Grozny se estrellara en Kazajistán, matando a 38 personas de las 67 que iban a bordo.

Putin dijo a Aliyev que el avión había intentado aterrizar en Grozni "varias veces".

"Durante este tiempo, las ciudades de Grozni, Mozdok y Vladikavkaz fueron atacadas por aviones de combate ucranianos y la defensa aérea rusa estaba repeliendo estos ataques", dijo Putin, según una transcripción del Kremlin que añadió: "Putin presentó disculpas por el trágico incidente y expresó nuevamente sus profundas condolencias a las familias".

El avión accidentado: dudas y especulación

Aliyev no parecía tener dudas de que el avión fue atacado sobre Rusia: "El presidente Ilham Aliyev enfatizó que el avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines encontró interferencias físicas y técnicas externas mientras estaba en el espacio aéreo ruso, lo que resultó en una pérdida total de control", dijo la presidencia en un comunicado.

Aliyev "destacó que los múltiples agujeros en el fuselaje del avión, las heridas sufridas por los pasajeros y la tripulación debido a partículas extrañas que penetraron en la cabina en pleno vuelo y los testimonios de los asistentes de vuelo y pasajeros supervivientes confirman la evidencia de una interferencia física y técnica externa", añadió.

Los supervivientes han contado a los medios que oyeron una "explosión" cuando el avión intentó aterrizar. La oficina de Aliyev dijo que Bakú quería una investigación "para garantizar que los responsables rindan cuentas".

Las especulaciones han circulado durante días, y Estados Unidos intervino el viernes.

Su portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Washington tenía "indicaciones tempranas que ciertamente apuntarían a la posibilidad de que este avión fuera derribado por sistemas de defensa aérea rusos".

La llamada telefónica de Putin se produjo después de que el Kremlin dijera anteriormente que sería "inapropiado" comentar las especulaciones. Moscú también dijo que trabajará con una investigación de Kazajistán y Azerbaiyán.

Mientras algunos en Azerbaiyán -un aliado de Rusia- han pedido una disculpa de Moscú, Kazajistán, uno de los principales aliados de Moscú, no ha acusado a Rusia.

El líder ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que también habló con Aliyev el sábado, diciendo que las imágenes del avión lo hacen parecer "muy parecido a un ataque con misiles de defensa aérea".

El jefe diplomático de la compañía, Kaja Kallas, dijo que el accidente fue un "duro recordatorio" del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que según las investigaciones internacionales fue derribado por un misil tierra-aire lanzado por rebeldes apoyados por Rusia sobre el este de Ucrania en 2014.