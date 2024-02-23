Van 10 muertos por el voraz incendio de un conjunto residencial en Valencia, España

Las autoridades de Valencia, España, informaron este viernes que 9 personas murieron a consecuencia de un voraz incendio que consumió dos torres de apartamentos de la noche del jueves.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo que el peligro de derrumbe del edificio de 14 pisos y el intenso calor del incendio impidieron inicialmente a los socorristas acceder a buscar posibles sobrevivientes.

El incendio comenzó el jueves por la noche y rápidamente consumió ambos edificios. Se desconoce cuántas personas estaban dentro de las torres al momento de desatarse las llamas.

Quince personas fueron atendidas por heridas y cinco permanecían el viernes en hospitales de la ciudad, entre ellas cuatro bomberos. Se indicó que todos estaban en condición estable.

140 apartamentos totalmente calcinados

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar, donde prometió apoyo a los afectados y expresó su agradecimiento a los bomberos y personal militar que trabajaron para extinguir las llamas.

Mientras los bomberos y equipos de rescate siguen trabajando en la estructura calcinada, buscando posibles víctimas y empezando las investigaciones sobre la causa del desastre, abundaban las preguntas sobre cómo se propagó el fuego tan rápidamente.

De momento se desconoce cuántas personas se encontraban en los dos edificios cuando se produjo el incendio, pero se cree que docenas perdieron sus hogares y pertenencias. El complejo contaba con alrededor de 140 apartamentos.

La Generalitat Valenciana declaró tres días de luto y anunció ayuda económica para cubrir alojamiento, ropa y comida.

Los residentes fueron alojados durante la noche en hoteles o en casas de familiares y vecinos, según las autoridades.

Sospechan del revestimiento de poliuretano del edificio

Los expertos afirman que el revestimiento de poliuretano del edificio puede haber contribuido a la intensidad del fuego.

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Industriales y Técnicos de Valencia, Esther Puchades, que una vez inspeccionó el edificio, dijo a la agencia estatal Efe que se trata del primer incendio de su tipo en España, pero que otros incendios relacionados con el material han sido igualmente destructivos en el Reino Unido y China.

El incendio de junio de 2017 en la Torre Grenfell de Londres, que también tenía revestimiento de poliuretano, provocó más de 70 muertes.

Se ignora aún cuál fue la causa del incendio

Catalá señaló que aún se desconoce la causa del incendio y que es demasiado pronto para comentar sobre los informes que sugieren que los materiales utilizados en la construcción podrían haber contribuido.

De acuerdo con Puchades, el poliuretano ya no se usaba ampliamente en edificios sin medidas de seguridad adicionales para compensar su inflamabilidad.