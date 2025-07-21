Al menos 27 muertos, la mayoría estudiantes, tras estrellarse un avión militar contra una escuela en Bangladés

Video Un avión de la Fuerza Aérea se estrella contra un colegio y deja numerosas víctimas

Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladés se estrelló contra una escuela en la capital, Daca, el lunes por la tarde, matando al piloto y a otras 26 personas, la mayoría estudiantes, informaron funcionarios.

El choque provocó un incendio que dejó humeando el edificio de dos pisos en la capital del país. Las autoridades indicaron que 171 personas, en su mayoría estudiantes y muchos con quemaduras, fueron rescatadas y trasladadas del lugar en helicópteros, ambulancias, triciclos motorizados y en los brazos de bomberos y padres.

PUBLICIDAD

En un principio se reportaron 20 muertes, y siete murieron a causa de sus heridas durante la noche, informaron autoridades la mañana de este martes. Los médicos indicaron el lunes por la noche que una veintena de heridos seguían sumamente graves.

Hasta la mañana de este martes, 78 personas, en su mayoría estudiantes, seguían hospitalizadas.

Según el Ejército y una funcionaria de bomberos, el F-7 BGI impactó en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, mientras los alumnos estaban haciendo exámenes o asistiendo a clases corrientes.

Familiares de los alumnos, en pánico

Padres y familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando bicitaxis de tres ruedas o lo que hubiera disponible, transportaban a los heridos.

Rafiqa Taha, una estudiante de la escuela que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la Milestone School and College, con unos 2,000 alumnos, ofrece clases desde primaria hasta el 12º grado. El lunes, dijo, algunos estudiantes estaban tomando exámenes mientras otros asistían a clases regulares.

“ Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, dijo la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.

Personal de rescate y seguridad buscan en el lugar en que se estrelló el avión. (Photo by Abdul Goni / AFP) (Photo by ABDUL GONI/AFP via Getty Images) Imagen ABDUL GONI/AFP via Getty Images



Veinte cuerpos han sido entregados a sus familias. Algunos de los cadáveres carbonizados estaban irreconocibles y podrían necesitar pruebas de ADN para su identificación. Se ha abierto un campamento de donación de sangre en un hospital especializado en quemaduras en el que la mayoría de los heridos estaban siendo tratados.

PUBLICIDAD

Maherin Chowdhury, una profesora que rescató a más de 20 estudiantes de la escuela en llamas, murió a causa de graves quemaduras, dijo su colega Tanzina Tanu.

Qué se sabe del accidente

Las autoridades abrieron una investigación sobre las circunstancias del accidente y las causas del fallo mecánico.

En el lugar del siniestro, perimetrado con banderas amarillas, algunos militares buscan indicios. Los principales restos del avión fueron retirados durante la noche.

"Continúan acumulando elementos de pruebas, también restos de cadáveres o efectos pertenecientes a los escolares", explicó a AFP un oficial de policía, Pohone Chakma.

El avión de entrenamiento F-7 BGI de fabricación china experimentó una "falla técnica" poco después de despegar a la 1:06 de la tarde, hora local, y el piloto intentó desviarlo hacia un área menos poblada antes de estrellarse en las instalaciones de la Milestone School and College, según un comunicado del Ejército.

Pero aún no estaba claro cómo murió el piloto: si estaba dentro del jet o si saltó antes de que la aeronave impactara el edificio. El ejército no proporcionó detalles al respecto.

La escuela Milestone está en el barrio Uttara de Daca, que se ubica aproximadamente a 7 millas en auto de la base aérea A.K. Khandaker. La escuela está en un área densamente poblada, cerca de una estación de metro y de numerosas tiendas y viviendas.

El piloto, el teniente de vuelo Mohamed Toukir Islam, hizo "todo lo posible para desviar la aeronave lejos de áreas densamente pobladas hacia una ubicación más deshabitada", explicó el ejército, y agregó que investigará la causa del choque.

PUBLICIDAD

Medios locales dijeron que era el vuelo en solitario del piloto para completar su curso de entrenamiento.

Es el incidente aéreo más mortífero en la capital de Bangladesh en la historia reciente. En 2008, otro jet de entrenamiento F-7 se estrelló en las afueras de Daca. El piloto murió luego de saltar del avión tras descubrir un problema técnico.

El gobierno anunció un día nacional de luto este martes, en el que las banderas ondearán a media asta en todo el país.

Con información de AP y AFP