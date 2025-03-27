Cambiar Ciudad
Accidente marítimo

Al menos seis personas mueren en el hundimiento de un submarino turístico en Egipto

El submarino transportaba a más de 40 turistas de diversas nacionalidades. Otras personas fueron rescatadas, algunas heridas. Por el momento no están claras las causas del hundimiento.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Trágica muerte de una niña migrante tras naufragio de una lancha en aguas de Panamá

Seis turistas murieron este jueves cuando un submarino turístico se hundió frente al balneario de Hurghada, en la costa egipcia del mar Rojo, según informaron medios estatales.

El sitio web del periódico estatal Al-Akhbar Al-Youm informó que todos los fallecidos eran extranjeros y que otros 19 turistas resultaron heridos.

PUBLICIDAD

Se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del accidente, según el periódico, que indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos junto con los cuerpos de los fallecidos.

Más sobre Accidente marítimo

Cámara de embarcación capta el momento del choque entre dos buques en el Mar del Norte
0:40

Cámara de embarcación capta el momento del choque entre dos buques en el Mar del Norte

Mundo
Choque entre tanquero y buque en mar del Norte provoca derrame de combustible y "preocupante" alerta medioambiental
4 mins

Choque entre tanquero y buque en mar del Norte provoca derrame de combustible y "preocupante" alerta medioambiental

Mundo
El crucero que encalló en Groenlandia con más de 200 personas a bordo
2 mins

El crucero que encalló en Groenlandia con más de 200 personas a bordo

Mundo
El susto que causó el buque que encalló en el canal de Suez e hizo recordar el incidente del Ever Given
2 mins

El susto que causó el buque que encalló en el canal de Suez e hizo recordar el incidente del Ever Given

Mundo

El Consulado de Rusia en Hurghada ha confirmado que cuatro de los fallecidos son ciudadanos de ese país, según la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Gobernación del Mar Rojo, los equipos de emergencia lograron rescatar a 29 personas. El submarino, que navegaba frente a una de las playas del paseo turístico, transportaba a 45 turistas de diversas nacionalidades.

Hurghada, una vibrante ciudad turística a un 285 millas al sureste de El Cairo, la capital egipcia, es un importante destino para los visitantes de Egipto. Los arrecifes de coral y las islas del Mar Rojo, frente a la costa oriental de Egipto, son importantes atractivos turísticos que contribuyen al vital sector turístico del país, que emplea a dos millones de personas y genera más del 10% del PIB.

Mientras decenas de barcos turísticos navegan diariamente por la zona costera para realizar actividades de snorkel y buceo, el sitio web de Sindbad Submarines, el propietario del barco según Akhbar Al-Youm, dice que la compañía despliega el "único submarino recreativo real" de la región.

En noviembre, un yate turístico se hundió en el Mar Rojo tras recibir advertencias de aguas turbulentas, según informaron las autoridades egipcias. Al menos cuatro personas se ahogaron y 33 fueron rescatadas.

PUBLICIDAD

Muchas empresas turísticas han suspendido o limitado los viajes por el mar Rojo debido a los peligros derivados de los conflictos en la región.

Con información de AFP y AP.

Relacionados:
Accidente marítimo TragediasMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD