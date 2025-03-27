Al menos seis personas mueren en el hundimiento de un submarino turístico en Egipto

Video Trágica muerte de una niña migrante tras naufragio de una lancha en aguas de Panamá

Seis turistas murieron este jueves cuando un submarino turístico se hundió frente al balneario de Hurghada, en la costa egipcia del mar Rojo, según informaron medios estatales.

El sitio web del periódico estatal Al-Akhbar Al-Youm informó que todos los fallecidos eran extranjeros y que otros 19 turistas resultaron heridos.

Se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del accidente, según el periódico, que indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos junto con los cuerpos de los fallecidos.

El Consulado de Rusia en Hurghada ha confirmado que cuatro de los fallecidos son ciudadanos de ese país, según la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Gobernación del Mar Rojo, los equipos de emergencia lograron rescatar a 29 personas. El submarino, que navegaba frente a una de las playas del paseo turístico, transportaba a 45 turistas de diversas nacionalidades.

Hurghada, una vibrante ciudad turística a un 285 millas al sureste de El Cairo, la capital egipcia, es un importante destino para los visitantes de Egipto. Los arrecifes de coral y las islas del Mar Rojo, frente a la costa oriental de Egipto, son importantes atractivos turísticos que contribuyen al vital sector turístico del país, que emplea a dos millones de personas y genera más del 10% del PIB.

Mientras decenas de barcos turísticos navegan diariamente por la zona costera para realizar actividades de snorkel y buceo, el sitio web de Sindbad Submarines, el propietario del barco según Akhbar Al-Youm, dice que la compañía despliega el "único submarino recreativo real" de la región.

En noviembre, un yate turístico se hundió en el Mar Rojo tras recibir advertencias de aguas turbulentas, según informaron las autoridades egipcias. Al menos cuatro personas se ahogaron y 33 fueron rescatadas.

Muchas empresas turísticas han suspendido o limitado los viajes por el mar Rojo debido a los peligros derivados de los conflictos en la región.