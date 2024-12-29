Azerbaiyán afirma que el avión siniestrado recibió un disparo desde Rusia y acusa a Moscú de intentar ocultarlo

Video El momento antes del accidente de Kazajistán desde dentro del avión: sobreviviente relata el terror

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró este domingo que el avión de pasajeros de Azerbaijani Airlines que se estrelló esta semana, causando la muerte de 38 de las 67 personas que iban a bordo, recibió un disparo desde Rusia.

"El hecho es que el avión civil azerbaiyano sufrió daños desde el exterior sobre territorio ruso, cerca de la ciudad de Grozni, y casi perdió el control. También sabemos que los sistemas de guerra electrónica hicieron que nuestro avión perdiera el control", declaró Aliyev a los medios estatales. "Al mismo tiempo, como resultado del fuego desde tierra, la cola del avión también resultó gravemente dañada", agregó.

Alivey también denunció que, tras el incidente, Rusia intentó ocultar lo que había ocurrido y exigió una disculpa pública de Moscú.

El presidente azerí estimó que las distintas versiones de los hechos esgrimidas por Rusia tras el accidente "demuestran claramente que la parte rusa quería encubrir el asunto". "Admitir (su) culpa, disculparse a tiempo con Azerbaiyán, que es considerado un país amigo, e informar al público al respecto, son todas medidas y pasos que debieron haber dado", dijo en la televisión nacional, según la agencia estatal Azertag.

Aliyev ya había hecho declaraciones este fin de semana asegurando que el avión había sido golpeado sobre territorio ruso.

"El presidente Ilham Aliyev enfatizó que el avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines encontró interferencias físicas y técnicas externas mientras estaba en el espacio aéreo ruso, lo que resultó en una pérdida total de control", dijo la presidencia en un comunicado.

Aliyev "destacó que los múltiples agujeros en el fuselaje del avión, las heridas sufridas por los pasajeros y la tripulación debido a partículas extrañas que penetraron en la cabina en pleno vuelo y los testimonios de los asistentes de vuelo y pasajeros supervivientes confirman la evidencia de una interferencia física y técnica externa", añadió.

Los supervivientes han contado a los medios que oyeron una "explosión" cuando el avión intentó aterrizar. La oficina de Aliyev dijo que Bakú quería una investigación "para garantizar que los responsables rindan cuentas".

La disculpa a medias de Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió el sábado que la defensa aérea rusa estaba funcionando cuando el avión de Azerbaijani Airlines intentó aterrizar en Grozny antes de estrellarse. El líder ruso llamó a su homólogo azerbaiyano disculpándose porque el incidente tuvo lugar en el espacio aéreo ruso, aunque no llegó a decir que la defensa aérea rusa derribó el avión.

En la llamada telefónica, Aliyev dijo a Putin que el avión fue alcanzado por una interferencia externa sobre Rusia, diciendo que quería que los responsables "rindan cuentas".

Putin dijo a Aliyev que el avión había intentado aterrizar en Grozni "varias veces". "Durante este tiempo, las ciudades de Grozni, Mozdok y Vladikavkaz fueron atacadas por aviones de combate ucranianos y la defensa aérea rusa estaba repeliendo estos ataques", dijo Putin, según una transcripción del Kremlin que añadió: "Putin presentó disculpas por el trágico incidente y expresó nuevamente sus profundas condolencias a las familias".

La llamada telefónica de Putin se produjo después de que el Kremlin dijera anteriormente que sería "inapropiado" comentar las especulaciones. Moscú también dijo que trabajará con una investigación de Kazajistán y Azerbaiyán.

Con informacion de AFP.