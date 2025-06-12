Accidente aéreo en India: hallan un sobreviviente; recuperan decenas de cuerpos en el lugar de la tragedia

Video Las imágenes del avión que se estrelló y dejó más de 240 muertos en India

Una persona sobrevivió al accidente del Boeing 787 de Air India con destino Londres, que se estrelló este jueves con 242 personas a bordo tras haber despegado del aeropuerto de Ahmedabad, en India, informó a AFP un representante de las autoridades sanitarias.

"Sí, confirmamos que hubo un sobreviviente, al que están curando" en un hospital, declaró Dhananjay Dwivedi, secretario principal del departamento de salud del Estado de Guyarat, en el noroeste de India.

El avión de pasajeros de Air India con destino Londres se estrelló este jueves con 242 personas a bordo en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, según informaron la aerolínea y medios locales.

Un total de 204 cuerpos habían sido recuperados del lugar del accidente, informó el jefe de la policía local, G.S. Malik a Reuters.

El funcionario precisó que entre las víctimas podría haber tanto pasajeros como personas que se encontraban en tierra, ya que el avión se estrelló en una zona residencial con oficinas y un parte impactó el B.J. Medical College durante la hora del almuerzo.

AP reportó que al menos cinco estudiantes de medicina murieron y cerca de 50 resultaron heridos cuando parte del avión cayó sobre el comedor de acuerdo con Divyansh Singh, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Médicas de Toda la India.

"Se escuchó un fuerte ruido y luego el avión se estrelló", dice sobreviviente a medios

De acuerdo con reportes de la prensa India, el sobreviviente, identificado como Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano británico, narró los hechos previos al accidente.

"Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y luego el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido", dijo a la prensa nacional el sobreviviente.

Según un reporte de la agencia de noticias India, ANI, el comisario de policía de Ahmedabad, Malik, informó que el superviviente viajaba en asiento 11A del vuelo.

El jefe policiaco añadió en sus declaraciones a ANI que el superviviente "ha estado hospitalizado y en tratamiento".

Bomberos trabajan este jueves en el lugar del accidente, en la ciudad india de Ahmedabad. Imagen Ajit Solanki/AP



Por su parte, Singh advirtió que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico y que personal médico continúa buscando entre los escombros a posibles víctimas atrapadas.

De acuerdo con Air India, a bordo viajaban 217 adultos, 11 niños y dos bebés; entre ellos, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y uno canadiense.

Campbell Wilson, director ejecutivo de Air India, emitió una declaración oficial sobre el accidente aéreo a través de un video publicado en X, calificando el día como “difícil para todos en Air India” y aseguró que los pasajeros heridos fueron trasladados al hospital más cercano por las autoridades locales. Señaló que la aerolínea colabora activamente con los equipos de emergencia.

Esta información contrasta con reportes policiales previos que indicaban que no había sobrevivientes.

El vuelo AI171, en la ruta Ahmedabad–Londres Gatwick, estuvo "involucrado en un incidente hoy, 12 de junio de 2025”, dijo un portavoz de Air India en un comunicado publicado en X. “En este momento, estamos verificando los detalles y compartiremos más información lo antes posible”.

Faiz Ahmed Kidwai, director general de la Dirección General de Aviación Civil, dijo a la agencia que el avión se estrelló en una zona residencial llamada Meghani Nagar cinco minutos después de despegar, a la 1:38 pm (hora local).

Esta foto compartida en X por la Fuerza Central de Seguridad Industrial de la India (CISF) muestra los restos de un avión que se estrelló en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, en el estado de Gujarat, el jueves 12 de junio de 2025. Imagen AP(Fuerza Central de Seguridad Industrial en X vía AP)



El vuelo AI171 figura como un Boeing 787-8 Dreamliner. Entre las personas que viajaban en la aeronave había 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense, informó la compañía.

Imágenes transmitidas por canales de televisión locales mostraban humo saliendo del lugar del accidente, cerca del aeropuerto de Ahmedabad, una ciudad con más de 5 millones de habitantes.

Gatwick publicó en X que podía confirmar que el vuelo, que debía llegar a las 6:25 pm de Londres, se había estrellado tras el despegue.

Accidente de avión en India: lo que dicen las autoridades

El ministro de Aviación Civil de la India, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, publicó en X que se han movilizado equipos de rescate y se están haciendo todos los esfuerzos para garantizar atención médica y apoyo en el lugar del siniestro.

Bomberos trabajan en el lugar donde se estrelló un avión en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, en el estado de Gujarat, el jueves 12 de junio de 2025. Imagen Ajit Solanki/AP



“Estamos en el más alto nivel de alerta. Estoy supervisando personalmente la situación”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Air India, Natarajan Chandrasekaran, dijo que por el momento "nuestra prioridad es apoyar a todas las personas afectadas y a sus familias".

Chandrasekaran agregó en X que la aerolínea había establecido un centro de emergencia y un equipo de apoyo para las familias que buscan información sobre las personas que iban a bordo.

El avión siniestrado: un Boeing 787-8 Dreamliner

El 787 Dreamliner es un avión de fuselaje ancho y dos motores. Este es el primer accidente registrado de un Boeing 787, según la base de datos de la Aviation Safety Network.

El modelo fue introducido en 2009 y más de 1,000 unidades han sido entregadas a decenas de aerolíneas, según el sitio web Flightradar24.

Reacciones al accidente de avión en India

El accidente del avión de Air India ha provocado conmoción a nivel internacional y múltiples muestras de solidaridad. Pakistán, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, expresó su “profunda tristeza” por la tragedia y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas. “Nuestra solidaridad está con las familias de las víctimas en esta hora de dolor”, escribió en X.

Desde el Reino Unido, el exprimer ministro Rishi Sunak y su esposa Akshata Murty dijeron estar “profundamente conmocionados y angustiados” por la tragedia del vuelo que iba de Ahmedabad a Londres Gatwick. “Existe un vínculo único entre nuestras dos naciones, y nuestras oraciones están con las familias británicas e indias que han perdido a sus seres queridos”, expresó Sunak en X.

Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila también manifestaron en un mensaje compartido en redes sociales su pesar por “este trágico incidente que afecta a tantas naciones”. El monarca rindió homenaje a los equipos de rescate por su labor “en este momento desgarrador y traumático”.

Estados Unidos, por su parte, ofreció asistencia técnica para esclarecer las causas del siniestro. De acuerdo con AP, La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que está lista para enviar un equipo del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el organismo encargado de investigar accidentes aéreos en nombre del gobierno estadounidense.

