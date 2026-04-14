Noticias Keiko Fujimori encabeza la segunda vuelta presidencial de Perú Las elecciones peruanas se han visto rodeadas de complicaciones, ya que por la falta de material electoral se suspendieron varios comicios en 13 colegios del sur de Lima. Esto hizo que no pudieran votar más de 50 mil ciudadanos

Video Keiko Fujimori lidera elecciones en Perú con ventaja en conteo preliminar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE) indicó que se ha contado el 70 % de las actas de la elección presidencial peruana, y que Keiko Fujimori cuenta con una ventaja del 16.8 % encabezando la segunda vuelta presidencial.

Las elecciones peruanas se han visto rodeadas de complicaciones, ya que por la falta de material electoral se suspendieron varios comicios en 13 colegios del sur de Lima. Esto hizo que no pudieran votar más de 50 mil ciudadanos, lo que ocasionó una ola de protestas y que se tuvieran que extender las elecciones para el lunes 13 de abril.

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ONPE señala que las elecciones pasan por un proceso de complejidad

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El domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos fueron convocados para ejercer su derecho al voto y escoger a las autoridades nacionales que estarán en el periodo de 2026 a 2031.

El ejercicio electoral no se pudo llevar a cabo por la falta del material electoral, a pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el 99,8 % de las mesas de sufragio se instalaron.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, culpó a la ONPE, ya que él señaló que había contratado una empresa para trasladar el material electoral.

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Debido a que más de 50 mil ciudadanos no pudieron votar por las largas filas y que los comicios no contaban con el material para que se ejerciera este ejercicio, las autoridades electorales tomaron la decisión de extender el horario hasta las 18 horas. Pero eso no fue suficiente, lo que hizo que extendieran las elecciones hasta el lunes 13 de abril.

Durante estos días, la ONPE informó que han recibido denuncias, solicitudes de apertura de investigación y acusaciones mientras intentan hacer el conteo de votos de la mejor manera al garantizar transparencia en la información.

El Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios por la problemática referente a la falta de material electoral en los comicios este domingo.

La policía de Perú detuvo a José Edilberto Samame Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

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¿Cómo van los otros candidatos?

El candidato Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, tiene un porcentaje en el conteo de votos de 12.8%. En el caso de Jorge Nieto Montesinos, que es el líder, fundador y candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, tiene el 11.9 % y el tercer candidato, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, que es el fundador y líder histórico del Partido Cívico OBRAS, cuenta con 9.9 %.

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Estos resultados están basados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que están sujetos a cambios.