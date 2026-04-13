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Detienen a un responsable de los fallos logísticos de las elecciones en Perú

Se detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE (la Oficina Nacional de Procesos Electorales) por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

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Por:N+ Univision
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Video Elecciones Perú | Keiko Fujimori lidera el conteo seguida por Rafael López Aliaga

Este lunes 13 de abril del 2026, la policía de Perú anunció la detención de un responsable de los fallos logísticos en las elecciones presidenciales del domingo, que impidieron que miles de electores no pudieran votar.

De acuerdo con la cuenta de X de la institución, se detuvo en flagrancia a José Edilberto Samame Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE (la Oficina Nacional de Procesos Electorales) por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. A continuación te contamos el contexto y cómo van las elecciones hasta ahora.

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¿Qué ocurrió?

Las elecciones del domingo 12 de abril se llevaron caóticamente, ya que varios centros de votación abrieron con retrasos y sin tener el material en donde las personas podían votar.

Casi 27 millones de peruanos estaban llamados para que pudieran elegir a sus representantes, pero entre largas filas empezaron a molestarse, ya que, aunque llegaron temprano para poder ejercer su derecho al voto, la organización carecía de un rumbo fijo para que pudieran cumplir su tarea.

Aunque las autoridades electorales ampliaron una hora más el horario de votación, hasta las 18 horas, la realidad es que 52.251 ciudadanos se quedaron sin votar.

Video Perú extiende jornada de votación tras fallas logísticas que afectaron a miles de ciudadanos | Análisis

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Debido al descontento por parte de los nacionales que no alcanzaron a ejercer su derecho al voto, el Tribunal Electoral Peruano, ya en la noche del domingo, ordenó extender las elecciones para el lunes.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, culpó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya que él señaló que había contratado una empresa para trasladar el material electoral.

“Es una cosa inaudita y estamos exigiendo un proceso disciplinario investigativo... El derecho constitucional se ha visto perjudicado”, dijo Balcázar.

Video Cuestionan legalidad de elecciones en Perú tras jornada inédita de votación | Análisis

Asimismo, las autoridades mencionaron que las mesas de votación para el lunes 13 de abril estarían abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas en 13 colegios públicos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

En el caso de los peruanos que viven en Estados Unidos, habría mesas electorales disponibles en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey.

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¿Cómo van las elecciones en Perú?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, hasta el momento se tiene más del 53% de los sufragios y la derechista Keiko Fujimori es la que lleva la delantera con el 16,96% en el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE).

Cabe mencionar que estos porcentajes siguen siendo insuficientes para asegurar la victoria de la candidata, ya que la ley del país exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

Video Perú extiende jornada de votación tras fallas logísticas que afectaron a miles de ciudadanos | Análisis

En el caso de los otros candidatos, López Aliaga, del partido Renovación Popular, se posiciona en el segundo lugar con 14,53% de los 35 postulantes a la presidencia.

El candidato, Jorge Nieto Montesinos, tiene un 12,80% y podría ingresar a una segunda vuelta el 7 de junio.


ALM

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