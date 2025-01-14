Cambiar Ciudad
Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que su cáncer se encuentra en remisión

La princesa de Gales había dicho en septiembre pasado que ya había completado el tratamiento de quimioterapia prescrito por su equipo médico.

Univision picture
Por:Univision
Video Kate Middleton anuncia que terminó su quimioterapia: "Mi camino hacia la recuperación es largo"

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este martes a través de las redes sociales que el cáncer que padece se encuentra en estado de remisión.

“Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en mi recuperación”, dijo Middleton en Instagram, agregando que espera “con ansias el año fructífero que tiene por delante”.

PUBLICIDAD

Aún no se sabe qué

Más sobre Reino Unido

El caso del cirujano que se hizo amputar las piernas por "placer sexual"
3 mins

El caso del cirujano que se hizo amputar las piernas por "placer sexual"

Mundo
La red de mercenarios encubiertos que quemó un almacén de Londres y planeaba asesinatos por órdenes de Rusia
3 mins

La red de mercenarios encubiertos que quemó un almacén de Londres y planeaba asesinatos por órdenes de Rusia

Mundo
La inédita decisión de Macron de ofrecer el arsenal nuclear de Francia para proteger al resto de Europa
4 mins

La inédita decisión de Macron de ofrecer el arsenal nuclear de Francia para proteger al resto de Europa

Mundo
Europa cierra filas detrás de Ucrania y trabajará en un plan para acabar con la guerra lanzada por Rusia
5 mins

Europa cierra filas detrás de Ucrania y trabajará en un plan para acabar con la guerra lanzada por Rusia

Mundo
Parlamento de Reino Unido aprueba un histórico proyecto de ley para facilitar la muerte asistida
3 mins

Parlamento de Reino Unido aprueba un histórico proyecto de ley para facilitar la muerte asistida

Mundo
Las monedas de plata que se convirtieron en el hallazgo más valioso en la historia de Reino Unido
3 mins

Las monedas de plata que se convirtieron en el hallazgo más valioso en la historia de Reino Unido

Mundo
El astronómico aumento de ingresos y beneficios que recibirá la monarquía británica el año entrante
3 mins

El astronómico aumento de ingresos y beneficios que recibirá la monarquía británica el año entrante

Mundo
Quién es Keir Starmer, el político Laborista que será Primer Ministro del Reino Unido tras 14 años de gobierno de Conservadores
4 mins

Quién es Keir Starmer, el político Laborista que será Primer Ministro del Reino Unido tras 14 años de gobierno de Conservadores

Mundo
Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido: llega al poder tras aplastante victoria del Partido Laborista
4 mins

Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido: llega al poder tras aplastante victoria del Partido Laborista

Mundo
El Partido Laborista gana las elecciones de Reino Unido: llega a su fin el reinado de 14 años del Partido Conservador
5 mins

El Partido Laborista gana las elecciones de Reino Unido: llega a su fin el reinado de 14 años del Partido Conservador

Mundo

tipo de cáncer padecía la princesa de Gales

"Hay muchas cosas buenas por venir", dijo la esposa del príncipe William, el primero en la línea de sucesión del trono de Reino Unido.

Middleton había dicho en septiembre pasado que ya había completado el tratamiento de quimioterapia prescrito por su equipo médico.

En esa oportunidad, el Palacio de Kensington, la residencia oficial y despacho de los príncipes de Gales, no comentó en relación al estado de la enfermedad ni dijo si la princesa estaba recibiendo algún otro tipo de tratamiento.

Ni Middleton ni sus voceros, han confirmado el tipo de cáncer que afectó a la princesa, que fue detectado en enero de 2024. En esa oportunidad se informó que Middleton había ingresado al hospital, donde permaneció por 14 días, para ser sometida a una cirugía abdominal.

Al igual que en el anuncio hecho en septiembre, Middleton no proporcionó detalles sobre el cáncer que padecía. En esta oportunidad, sin embargo, un vocero del Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales reasumirá sus obligaciones oficiales de manera gradual.

"Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que caminaron silenciosamente junto a William y a mí mientras navegábamos por todo esto", añadió Middelton en su publicación de Instagram.

Vea también:

Video ¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton? El Dr. Juan habla de los posibles órganos afectados
Relacionados:
Kate MiddletonPríncipe William

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX