La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que su cáncer se encuentra en remisión

Video Kate Middleton anuncia que terminó su quimioterapia: "Mi camino hacia la recuperación es largo"

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este martes a través de las redes sociales que el cáncer que padece se encuentra en estado de remisión.

“Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en mi recuperación”, dijo Middleton en Instagram, agregando que espera “con ansias el año fructífero que tiene por delante”.

Aún no se sabe qué

tipo de cáncer padecía la princesa de Gales

"Hay muchas cosas buenas por venir", dijo la esposa del príncipe William, el primero en la línea de sucesión del trono de Reino Unido.

Middleton había dicho en septiembre pasado que ya había completado el tratamiento de quimioterapia prescrito por su equipo médico.

En esa oportunidad, el Palacio de Kensington, la residencia oficial y despacho de los príncipes de Gales, no comentó en relación al estado de la enfermedad ni dijo si la princesa estaba recibiendo algún otro tipo de tratamiento.

Ni Middleton ni sus voceros, han confirmado el tipo de cáncer que afectó a la princesa, que fue detectado en enero de 2024. En esa oportunidad se informó que Middleton había ingresado al hospital, donde permaneció por 14 días, para ser sometida a una cirugía abdominal.

Al igual que en el anuncio hecho en septiembre, Middleton no proporcionó detalles sobre el cáncer que padecía. En esta oportunidad, sin embargo, un vocero del Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales reasumirá sus obligaciones oficiales de manera gradual.

"Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que caminaron silenciosamente junto a William y a mí mientras navegábamos por todo esto", añadió Middelton en su publicación de Instagram.

