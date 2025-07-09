La red de mercenarios encubiertos que quemó un almacén de Londres y planeaba asesinatos por órdenes de Rusia

Video Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra Ucrania con drones y misiles: las noticias del día

Tres hombres fueron declarados culpables de un incendio provocado en un almacén de Londres que enviaba ayuda y equipos satelitales a Ucrania , en un ataque que, según funcionarios británicos, había sido ordenado por el grupo mercenario ruso Wagner.

El incendio, ocurrido en marzo de 2024, causó daños por alrededor de 1.25 millones de dólares y fue parte de una serie de actividades malignas atribuidas a Moscú en Reino Unido.

Los condenados forman parte de una red que actuaba como “proxies” (intermediarios o representantes) para intereses rusos en suelo británico.

Las condenas de los hombres vinculados con Wagner culpables del incendio en Londres

Reuters informó que Jakeem Rose, Ugnius Asmena y Nii Mensah fueron condenados por incendio agravado con intención de poner en peligro la vida.

Dylan Earl y Jake Reeves, quienes planearon el ataque, admitieron su culpabilidad en 2024 por actuar en nombre de la agrupación rusa. Además de las condenas por incendio agravado, Earl y Reeves admitieron cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional, siendo Earl el primer condenado bajo esta legislación aprobada en 2023 para combatir la actividad hostil de estados extranjeros.

Earl también estaba implicado en planes para atacar negocios en Mayfair y secuestrar a Evgeny Chichvarkin, un disidente ruso crítico con Putin.

Así fue el incendio en Londres vinculado al Grupo Wagner

El incendio se produjo la noche del 20 de marzo de 2024 en el Cromwell Industrial Estate de Leyton, cuando un grupo de jóvenes prendió fuego al almacén que contenía equipos satelitales Starlink, fundamentales para la comunicación y defensa de Ucrania.

La policía identificó a Mensah y Rose a través de imágenes de CCTV y un video en vivo transmitido por FaceTime, en el que se veía cómo arrojaban gasolina para iniciar el fuego.

De acuerdo con The Guardian, el tribunal de Old Bailey escuchó que Rose dejó caer un cuchillo grande en la escena, cuyo ADN fue encontrado posteriormente. Mensah incluso envió un mensaje a Reeves, haciendo referencia al arma abandonada. La magnitud del incendio requirió la intervención de ocho dotaciones de bomberos con 60 efectivos.

El daño económico se calculó en cerca de 1.25 millones de dólares.

Incendio provocado en Londres confirma presencia de Rusia en Reino Unido, dicen autoridades

Según Reuters, las autoridades británicas afirman que, desde la expulsión de los espías rusos tras el envenenamiento en 2018 del agente doble ruso Sergei Skripal, Moscú ha tenido que recurrir a criminales y jóvenes con motivaciones económicas o ideológicas para ejecutar sus operaciones encubiertas en el país.

El comandante Dominic Murphy, jefe de la policía antiterrorista de Londres, explicó que aproximadamente el 20% del trabajo de su unidad está relacionado con actividades de estados extranjeros como Rusia e Irán.

Murphy señaló que Rusia ha diversificado sus métodos, utilizando “proxies” jóvenes para llevar a cabo actos de sabotaje y terrorismo y afirmó estar seguro de que Wagner y el Estado ruso están detrás de estos ataques."Espero que estas condenas envíen una fuerte advertencia sobre las graves consecuencias de cometer delitos en nombre de un país extranjero", expresó.



