El astronómico aumento de ingresos y beneficios que recibirá la monarquía británica el año entrante

La monarquía del Rey Carlos III en el Reino Unido recibirá un aumento de sueldo de 45 millones de libras esterlinas o 60 millones de dólares el año próximo, junto con varios beneficios más contemplados en el presupuesto oficial.

En un reporte difundido por la monarquía británica, la Corona informó que la familia real recibirá un aumento de ingresos del 52% a través del Fondo Soberano.

Los recursos pasarán de 86 millones de libras recibidas en el año fiscal 2023-2024 a 132 millones de libras o 170.5 millones de dólares en el presupuesto 2025-2026.

Unos $60 millones de los fondos para el año próximo irán al proceso de renovación del Palacio de Buckingham, como parte de un programa de 10 años para la rehabilitación de las instalaciones.

Los trabajos en ese palacio costarán un total de 369 millones de libras, o 475 millones de dólares, al término de los trabajos dentro de dos años.

El Fondo Soberano, financiado con recursos públicos, es revisado cada cinco años por el gobierno británico para analizar los recursos que recibe la monarquía y autorizar cambios al presupuesto real.

Renovación de Bentleys reales y dos helicópteros nuevos

Como parte de los beneficios que recibirá la Corona, los dos vehículos de lujo Bentley del Rey Carlos serán renovados para funcionar con biocombustible al sostener que los cambios son parte de un plan para reducir las emisiones de carbono.

Además el Fondo Soberano prevé la adquisición de dos helicópteros nuevos para reemplazar las aeronaves de 15 años de antigüedad existentes.

“El uso de estos helicópteros es un elemento clave para los actos de prestación de servicios de Su Majestad, como Jefe de la Nación, y otros miembros de la Familia Real”, dice el reporte que detalla el uso de los recursos y la asignación del nuevo presupuesto.

De acuerdo con la Casa Real, el incremento fue asignado ante un aumento en las ganancias a través de los bienes raíces de la Corona. Las ganancias por ese concepto ascendieron a 1.1 mil millones de libras o 1.4 mil millones de dólares.

El reporte indicó que las ganancias se desprenden principalmente por los seis parques eólicos que son propiedad de la monarquía en el extranjero.

La Corona también dijo que las ganancias por visitas al Palacio de Buckingham y al Castillo Windsor aumentaron a 8.8 millones de libras u 11.3 millones de dólares en el año fiscal.

Aunque los recursos destinados a la Corona el año próximo aumentaron con respecto al 2023-24, el Rey Carlos III había pedido que la mayoría de las ganancias de los parques eólicos fueran utilizados en proyectos en “beneficios del público”.

Ante la solicitud, el gobierno determinó que el monto de los recursos asignados al Fondo Soberano por concepto de las ganancias de las propiedades de la Corona sea equivalente al 12% y no al 25% que actualmente recibe.

Coronación del Rey Carlos costó 600,000 libras, dice reporte

La monarquía británica también informó en su reporte anual que la coronación del Rey Carlos III costó un total de 600,000 libras o 775,275 dólares.

Los gastos incluyen eventos que fueron organizados como parte de la coronación.

Entre los eventos organizados estuvo una recepción para más de 200 jefes de Estados y un concierto en vivo en el Castillo Windsor al que acudieron 20,000 personas, dice el reporte.

Critican aumento en medio de crisis de vivienda en Reino Unido

Tras darse a conocer el aumento que recibirá la monarquía, críticos cuestionaron el incremento en los beneficios ante los niveles de inflación históricos en el Reino Unido y la crisis de vivienda en la nación.

El autor británico-nigeriano Shola Mos-Shogbamimu, criticó duramente los beneficios asignados a la Corona,

“La Monarquía es una estafa”, escribió en una publicación en la red social X.

Añadió que el incremento millonario resulta repugnante ante la crisis que enfrenta el país.

“El hecho de que el Rey Carlos se enriquezca con 45 millones de libras esterlinas a costa del pueblo británico en medio de los bancos de alimentos, la creciente crisis del costo de vida, el sistema nacional de salud roto, la profundización de la pobreza infantil, etc., es moralmente inadecuado y repugnante”, sostuvo.

