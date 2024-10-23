Las monedas de plata que se convirtieron en el hallazgo más valioso en la historia de Reino Unido

Video Billetes con la foto del rey Carlos III y su nombre en varios sitios: británicos se alistan para cambios a corto plazo

Hace más de cinco años, un grupo de buscadores de metales que recorría la región de Somerset, en Reino Unido, encontró con detectores de metales un puñado de monedas de plata cuyo valor desconocían en ese momento.

Al excavar el terreno en Chew Valley, a unas 11 millas al sur de Bristol, se percataron que habían hallado un probable tesoro de más de 2,000 monedas de una época conflictiva en la historia de Inglaterra.

Las monedas databan de entre 1066 y 1068 y pesaron en su conjunto unas 7.5 libras.

En total, el equipo de buscadores encabezado por Lisa Grace y Adam Staples, reunieron 2,528 monedas.

“Hemos estado soñando con esto durante 15 años, pero finalmente se ha hecho realidad”, dijeron a la cadena británica BBC tras el hallazgo en agosto de 2019.

El tesoro es adquirido por más de 5 millones de dólares por un fideicomiso local

Este martes, las monedas fueron adquiridas por 4.3 millones de libras esterlinas, o unos 5.6 millones de dólares, por un fideicomiso local que las enviará para su exhibición en el Museo Británico de Londres a partir de noviembre.

Luego serán exhibidas en otros museos y quedarán finalmente resguardadas en un museo en Somerset.

La suma será dividida en dos partes iguales: la primera irá para el equipo de buscadores y el resto será para el dueño del terreno donde fueron encontradas las monedas.

Las monedas datan de la época normanda de Inglaterra

Las monedas datan de la época normanda de Inglaterra, un periodo convulso en el cual Guillermo de Normandía ordenó la invasión del territorio y derrotó en 1066 a las fuerzas inglesas.

La derrota ocurrió durante la llamada Batalla de Hastings en la que resultaron vencidas las fuerzas del rey Harold II.

Las monedas despliegan imágenes de tres gobernantes. Unas tienen la imagen del primer rey normando, Guillermo, llamado “El Conquistador”.

Otras tienen el rostro grabado de Harold II, el último rey sajón coronado de Inglaterra.

Una de las monedas despliega el rostro de Eduardo “El Confesor”, el último rey de la Casa de Wessex.

En un comunicado, Chris Bryant, ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología y del Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, celebró nuevamente el hallazgo del tesoro.

“Nos da una visión única de la rica historia de nuestro país y de uno de los momentos más importantes de nuestra historia, cuando estas islas fueron sacudidas por la conquista normanda”, dijo Bryant.

El departamento que encabeza Bryant estima que en 2022 ocurrieron alrededor de 1,400 hallazgos de tesoros en distintas regiones de Reino Unido. Una ley de 1966 obliga a quienes encuentren tesoros a notificar a las autoridades locales y los obliga a poner sus hallazgos en venta a un museo.

Según la ley, un Comité de Valoración es el responsable de definir el monto a pagar por el tesoro encontrado.

Según South West Heritage Trust, el fideicomiso que adquirió con fondos públicos el tesoro, las monedas encontradas en Somerset en 2019 pudieron haber sido enterradas para mantenerlas a salvo durante las “rebeliones en el suroeste contra el nuevo rey normando”.

