Quién es Keir Starmer, el político Laborista que será Primer Ministro del Reino Unido tras 14 años de gobierno de Conservadores

Sir Keir Starmer asumirá como primer ministro británico tras la contundente victoria del Partido Laborista en las elecciones.

El Partido Laborista obtuvo 412 asientos de la Cámara de los Comunes, mientras que el Partido Conservador ganó 121. Partidos más pequeños como el de los Demócratas Liberales, el Escocés Nacional y el nacionalista irlandés Sinn Féin, obtuvieron 71, 9 y 7 espacios, respectivamente. El resto quedó repartido entre partidos incluso más pequeños o candidatos independientes.

Los resultados representan un viraje histórico en la política británica luego de 14 años de gobierno de los conservadores, que estuvieron marcados por momentos convulsos como el Brexit, la pandemia del covid-19 y múltiples escándalos políticos.

A continuación, algunas claves de quien es Starmer:

Un abogado de Derechos Humanos

Nacido en Southwark, en el sur de Londres, el 2 de septiembre de 1962, Starmer se desempeñó por años como un abogado enfocado en Derechos Humanos antes de convertirse en líder del Partido Laborista.

Se ha dicho que su primer nombre le fue puesto por sus padres en honor a Keir Hardie, fundador y primer líder del Partido Laborista. Las versiones no han sido corroboradas ya que él ha dicho que nunca discutió el origen de su nombre con sus padres.

Su padre, Rodney Starmer, se desempeñó como fabricante de herramientas y su madre, Josephine Starmer, como enfermera en el sistema público de la salud. Tiene dos hermanos menores, Katy y Nick, y una hermana mayor, Ana.

Desde adolescente se involucró en las causas Laboristas y posteriormente egresó de la Universidad de Leeds, donde estudió Derecho. Después obtuvo un posgrado en la Universidad de Oxford.

Tras concluir sus estudios trabajó como editor de la revista izquierdista Socialist Alternatives. En 1987 comenzó a trabajar como abogado especializado en Derechos Humanos. Después, dio un giro profesional y se convirtió en titular del Servicio Fiscal de la Corona y director de Fiscalías Públicas de 2008 a 2013.

Contrajo nupcias en el 2007 con Victoria Alexander, una abogada que trabaja en el sistema público de salud, con quien tiene tres hijos.

“Se había presentado como alguien que criticaba al Estado, una especie de persona conscientemente radical. Pero luego poco a poco cambió, hacia donde podía ejercer más influencia”, declaró a la NPR el biógrafo de Starmer, Tom Baldwin. "Adoptó un enfoque más autoritario ante el crimen".

Entre los casos que defendió estuvo la demanda del Sindicato Nacional de Mineros para frenar cierres de minas ordenadas por los Conservadores.

Medios británicos han rumorado por años que su perfil como abogado de Derechos Humanos involucrado en la política pudo haber inspirado el personaje de Mark Darcy en las novelas de Bridget Jones. Los libros después fueron llevados a la pantalla grande en el 2001 y 2004.

En algún momento de su carrera abogó por la abolición de la monarquía británica, aunque años después se arrodilló ante Carlos, entonces príncipe de Gales, para convertirse en caballero de la realeza en el 2014 por su labor anticrimen.

Su ascenso en la política

Un año después de la ceremonia con el ahora rey Carlos III, Starmer ganó un asiento en el Parlamento británico, representando los distritos de Holborn y St. Pancras en el norte de Londres.

Legisladores que colaboraron con Starmer lo han descrito como un político pragmático dispuesto a todo para obtener notoriedad nacional.

Cinco años después de su llegada al Parlamento, Starmer fue elegido como líder de su partido, sucediendo a Jeremy Corbyn, uno de sus mentores, en el puesto. Al frente del partido, Starmer buscó llevarlo hacia el centro del espectro político. Sin embargo, su estilo ha sido descrito por la prensa británica como “aburrido”.

“Pero lo aburrido se ve bastante bien después de Boris (Johnson) y Liz Truss. Creo que mucha gente quiere a alguien que maneje las cosas en una forma sobria y sensible”, escribió la columnista de The Guardian Polly Toynbee antes de los comicios.

Starmer ha dicho que buscará restaurar la capacidad del gobierno para ejecutar políticas públicas y nacionalizar algunas vías férreas y compañías de servicios públicos. También ha prometido elevar el salario mínimo, aplicar impuestos a las colegiaturas de escuelas privadas y llevar a cabo mejoras en el sistema de salud pública. Además dijo que buscará aplicar un programa de desayunos gratuitos en las escuelas de educación básica públicas.

