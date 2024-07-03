El Partido Laborista gana las elecciones de Reino Unido: llega a su fin el reinado de 14 años del Partido Conservador

El Partido Laborista se perfilaba este jueves como ganador de unas decisivas elecciones en Reino Unido, con lo que puso fin a un reinado de 14 años del Partido Conservador

PUBLICIDAD

Según las encuestas a boca de urna, los laboristas de centroizquierda, obtendrán un amplio margen de asientos en el gobierno británico.

Las encuestas indicaban que el Partido Conservador podría ser castigado en los comicios tras haber permanecido 14 años en el poder.

Los Conservadores de centroderecha, actualmente encabezados por el primer ministro Rishi Sunak, asumieron el gobierno durante la crisis financiera global y obtuvieron el respaldo popular en tres elecciones desde entonces.

Pero estos años han estado marcados por una economía estancada, servicios públicos en declive y una serie de escándalos, convirtiendo a los tories, como se les denomina popularmente, blancos fáciles para la izquierda y la derecha.



Aquí te presentamos las claves de lo que ocurrirá en los comicios:

1. ¿Cómo funciona el sistema electoral?

La población en el Reino Unido elegió a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes, uno por cada distrito electoral. No existen las primarias ni las segundas vueltas, solo una votación el 4 de julio.

Gran Bretaña usa un sistema de “el primero obtiene el puesto”, que significa que el candidato que resulta ganador en cada distrito será elegido, incluso si no obtiene el 50% de los sufragios.

Esto generalmente ha consolidado el dominio de los dos partidos más grandes, Conservadores y Laborista, porque es complicado que los partidos más pequeños ganen espacios legislativos a menos que concentren respaldo en alguna área.

PUBLICIDAD

Sunak sorprendió a los expertos y a la mayoría de sus propios legisladores hace seis semanas cuando fijó las elecciones para el 4 de julio, al menos tres meses antes de lo esperado.

Si bien la mayoría de los observadores pensaban que la votación tendría lugar en otoño, Sunak apostó por unas elecciones de verano, con la esperanza de que las noticias económicas positivas le ayudaran a persuadir a los votantes de que las políticas conservadoras estaban empezando a funcionar.

La decisión fue tan sorprendente que metió a los conservadores en problemas. Han surgido acusaciones de que miembros del partido y agentes de policía asignados para proteger a funcionarios del gobierno habían hecho apuestas en una elección de verano, sugiriendo que tenían información privilegiada y perjudicando la capacidad de Sunak de afirmar que su partido es más digno de confianza que el Partido Laborista.

Los comentaristas habían estado especulando sobre el momento de las elecciones durante meses porque estaba previsto que la legislatura terminara a mediados de diciembre. Si bien cada parlamento es elegido por un máximo de cinco años, el primer ministro puede convocar elecciones cuando sea políticamente más ventajoso.

2. ¿Cómo se elige al primer ministro?

El partido que obtenga la mayoría en la Cámara de los Comunes, ya sea por sí solo o con el apoyo de otro partido, formará el siguiente gobierno y el líder asumirá como primer ministro, en este caso Keir Stamer será el nuevo líder.

Esto significa que los resultados determinarán la dirección política del gobierno, que ha sido encabezado por la centroderecha de los Conservadores por los últimos 14 años.

PUBLICIDAD

El Partido Laborista, de centroizquierda, es ampliamente percibido como la oposición más fortalecida.

El final del reinado conservador

Los conservadores han enfrentado un desafío tras otro desde que asumieron el poder en 2010.

Primero fueron las consecuencias de la crisis financiera global, que incrementó la deuda de Gran Bretaña y llevó a los conservadores a imponer años de austeridad para equilibrar el presupuesto.

Luego sacaron a Gran Bretaña de la Unión Europea, lucharon contra uno de los brotes de covid-19 más mortíferos en Europa occidental y vieron una inflación disparada después de que Rusia invadió Ucrania.

Independientemente de las circunstancias, muchos votantes culpan a los conservadores por la letanía de problemas que enfrenta Gran Bretaña, desde derrames de aguas residuales y servicios ferroviarios poco confiables hasta la crisis del costo de vida, el crimen y la afluencia de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en botes inflables.

Además de eso, el partido se ha visto afectado por los reiterados escándalos de los ministros del gobierno, incluidos los partidos que rompieron el confinamiento en las oficinas gubernamentales.

Los escándalos expulsaron al ex primer ministro Boris Johnson de su cargo y, en última instancia, del Parlamento, después de que se reveló que había mentido a los legisladores. Su sucesora, Liz Truss, duró solo 45 días después de que sus políticas económicas hundieron la economía.

¿Cuáles son los grandes problemas de Reino Unido?

La economía: Gran Bretaña ha luchado contra una alta inflación y un lento crecimiento económico, que se han combinado para hacer que la mayoría de la gente se sienta más pobre.

PUBLICIDAD

Los conservadores lograron controlar la inflación, que se desaceleró al 2% en el año hasta mayo después de alcanzar un máximo del 11.1% en octubre de 2022, pero el crecimiento sigue siendo lento, lo que plantea dudas sobre las políticas económicas del gobierno.

Inmigración: Miles de solicitantes de asilo y migrantes económicos han cruzado el canal de la Mancha en endebles botes inflables en los últimos años, lo que generó críticas de que el gobierno ha perdido el control de las fronteras británicas.

La política emblemática de los conservadores para detener la llegada de estos barcos es un plan para deportar a algunos de estos inmigrantes a Ruanda. Los críticos dicen que el plan viola el derecho internacional, es inhumano y no hará nada para impedir que las personas huyan de la guerra, los disturbios y el hambre.

Atención médica: El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, que brinda atención médica gratuita a todos, está plagado de largas listas de espera para todo, desde atención dental hasta tratamiento del cáncer. Los periódicos están llenos de historias sobre pacientes gravemente enfermos obligados a esperar horas para llegar a una ambulancia, y luego aún más para una cama de hospital.

Medio ambiente: Sunak ha dado marcha atrás a una serie de compromisos ambientales, retrasando la fecha límite para poner fin a la venta de vehículos de pasajeros con motor de gasolina y diésel y autorizando nuevas perforaciones petrolíferas en el Mar del Norte. Los críticos dicen que estas son políticas equivocadas en un momento en que el mundo está tratando de combatir el cambio climático.

PUBLICIDAD

Mira también: