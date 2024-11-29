Parlamento de Reino Unido aprueba un histórico proyecto de ley para facilitar la muerte asistida

Los legisladores británicos dieron su aprobación inicial este viernes a un proyecto de ley para ayudar a los adultos con enfermedades terminales a solicitar muerte asistida en Inglaterra y Gales.

PUBLICIDAD

Después de un apasionado debate, los miembros del Parlamento aprobaron el proyecto por una votación de 330 a 275.

La votación indica la aprobación en principio de los legisladores para el proyecto de ley y lo envía a un mayor escrutinio en el Parlamento. Una legislación similar no pasó esa importante primera prueba en 2015.

La votación se produjo después de horas de debate, emotivo a veces, que abordó cuestiones de ética, duelo, la ley, la fe, el crimen y el dinero. Cientos de personas de ambos lados del tema se reunieron fuera del Parlamento.

Los partidarios dijeron que la ley brindaría dignidad a los moribundos y evitaría sufrimiento innecesario, al tiempo que garantiza que haya suficientes salvaguardas para evitar que aquellos que están cerca del final de sus vidas sean obligados a quitarse la vida. Los opositores dijeron que pondría en riesgo a personas vulnerables, que podrían verse obligadas, directa o indirectamente, a terminar con sus vidas para no convertirse en una carga.

Los partidarios del proyecto de ley contaron historias desgarradoras sobre electores y familiares que sufrieron en los últimos meses de sus vidas y personas moribundas que se suicidaron en secreto porque actualmente es un delito que alguien brinde asistencia.

“Seamos claros, no estamos hablando de una elección entre la vida y la muerte, estamos hablando de darle a las personas moribundas la opción de cómo morir”, dijo la principal patrocinadora del proyecto de ley, Kim Leadbeater, en el discurso de apertura en una cámara repleta.

PUBLICIDAD

Reconoció que no es una decisión fácil para los legisladores, pero que “si alguno de nosotros quería una vida fácil, está en el lugar equivocado”.

Opositores dicen que la legislación abrirá las puertas a las muertes por conveniencia

Los opositores hablaron del peligro de que las personas vulnerables, mayores y discapacitadas pudieran verse obligadas a optar por la muerte asistida para ahorrar dinero o aliviar la carga de los miembros de la familia. Otros pidieron la mejora de los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento como alternativa.

Danny Kruger, que encabezó la argumentación contra el proyecto de ley, dijo que cree que el Parlamento puede hacer algo "mejor" por las personas con enfermedades terminales que un "servicio estatal de suicidio" y que el papel de las legislaturas es ofrecer salvaguardas para los más vulnerables.

"Somos la salvaguardia, este lugar, este Parlamento, usted y yo", dijo. "Somos las personas que protegemos a los más vulnerables de la sociedad de todo daño y, sin embargo, estamos a punto de abandonar ese papel".

Aunque el proyecto de ley fue propuesto por un miembro del gobernante Partido Laborista de centroizquierda, fue una votación abierta en la que se formaron alianzas que reúnen a quienes suelen ser adversarios políticos.

En esencia, el proyecto de ley permitiría a los adultos mayores de 18 años que se espera que tengan menos de seis meses de vida solicitar y recibir ayuda para terminar con su vida, sujetos a salvaguardas y protecciones. Tendrían que ser capaces de tomar los medicamentos letales por sí mismos.

PUBLICIDAD

El primer ministro Keir Starmer, que anteriormente apoyó la muerte asistida, dijo que el gobierno se mantendrá neutral y que no revelará cómo votaría. Algunos miembros de su gabinete habían dicho que apoyarían el proyecto de ley, mientras que otros estaban en contra. Kemi Badenoch, líder del principal partido de oposición, el Partido Conservador, dijo que votaría en contra.

Otros países que han legalizado el suicidio asistido son Australia, Bélgica, Canadá y partes de Estados Unidos, con regulaciones sobre quién puede optar al método de terminar la vida, que varían según la jurisdicción. Más de 500 británicos han terminado con sus vidas en Suiza, donde la ley permite la muerte asistida para los no residentes.

El suicidio asistido es diferente de la eutanasia, permitida en los Países Bajos y Canadá, que implica que los profesionales de la salud administren una inyección letal a pedido del paciente en circunstancias específicas.

Vea también: