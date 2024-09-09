Cambiar Ciudad
Kate Middleton

Kate Middleton anuncia que finalizó su quimioterapia y que reasumirá funciones oficiales gradualmente

En un video en el que aparece acompañada de su esposo el príncipe William y de sus tres hijos, la princesa de Gales dijo que inicia una "nueva fase de recuperación" enfocada en “hacer lo que pueda para permanecer libre de cáncer”.

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este lunes que finalizó su tratamiento de quimioterapia y que volverá a asumir algunas funciones públicas gradualmente en los próximos meses.

Se espera que la esposa del príncipe William, de 42 años de edad, lleve a cabo un ligero programa de compromisos hasta finales de año. En marzo anunció que estaba siendo tratada por un cáncer cuya naturaleza no fue revelada.

Nueva fase de recuperación

La princesa dijo en un comunicado difundido el lunes en forma de video que está iniciando una “nueva fase de recuperación” y que “realizará algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda”.

Kate ha hecho sólo dos apariciones públicas desde que se hizo público su diagnóstico, que se produjo después de que se sometiera a una cirugía abdominal importante poco después de Navidad, la más reciente de ellas la hizo junto a su hija, la princesa Charlotte, en la final masculina de Wimbledon en julio donde se le vió visiblemente conmovida por la ovación que recibió.

"La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar en aguas tormentosas y caminos desconocidos", dijo en el video que fue filmado en un bosque con su esposo, y sus tres hijos.

“El camino del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para las personas más cercanas a uno”, dijo. "Con humildad, también te enfrenta a tus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes habías considerado y, con eso, una nueva perspectiva de todo".

Renovado sentido de esperaza

El Palacio de Kensington dijo que la cirugía de Kate había sido para tratar una condición abdominal no cancerosa pero después de semanas especulaciones y de una larga ausencia de la vida pública, Kate reveló finalmente su diagnóstico en un mensaje de video en marzo.

El anuncio de la princesa de Gales ocurrió semanas después de que el rey Carlos III anunciara en febrero que había sido diagnosticado cáncer.

En ese momento, Kate dijo que se sometiera a un tratamiento de " quimioterapia preventiva”, una medida común para disminuir las posibilidades de una reincidencia de la enfermedad.

En el nuevo video, Kate dice además que su foco es “hacer lo que pueda para permanecer libre de cáncer” y que inicia la fase de recuperación “con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida”.

Con información de The Associated Press.

