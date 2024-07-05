Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido: llega al poder tras aplastante victoria del Partido Laborista

El líder laborista británico Keir Starmer asumió oficialmente este viernes como primer ministro del Reino Unido. El nombramiento se ha hecho oficial luego de que el rey Carlos III procediera con él tras la aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones que acabaron con 14 años de gobiernos conservadores.

Acompañado de su esposa Victoria, este exabogado de derechos humanos de 61 años, que ingresó en la política hace solo nueve, fue recibido durante aproximadamente media hora en el Palacio de Buckingham, para luego dirigirse a la casa de gobierno, 10 Downing Street.

Starmer dio un breve discurso frente a la puerta de Downing Street, y dijo que buscará llevar a Reino Unido hacia "aguas más tranquilas".

"Nos han dado un mandato claro y lo usaremos para generar cambios, para restaurar el servicio y el respeto a la política, terminar con la era del desempeño ruidoso, ser más cuidadosos con sus vidas y unir a nuestro país", dijo Starmer.

"Con respeto y humildad, los invito a todos a sumarse a este gobierno de servicio en una misión de renovación nacional. Nuestro trabajo es urgente y lo comenzamos hoy", dijo.

Keir Starmer y el rey Carlos III: el "beso de manos"

Starmer recibió la bendición del rey Carlos III para formar un gobierno en una ceremonia conocida como el "beso de manos". Una foto de la ocasión sirvió como anuncio oficial del nuevo título de Starmer.

El rey Carlos III da la bienvenida a Sir Keir Starmer durante una audiencia en el Palacio de Buckingham, donde invitó al líder del Partido Laborista a convertirse en primer ministro y formar un nuevo gobierno tras la aplastante victoria del Partido Laborista. Imagen WPA Pool/Getty Images



Más temprano el viernes, Rishi Sunak presentó su renuncia como primer ministro al rey.

Los votantes del Reino Unido emitieron sus votos el jueves en una elección nacional para elegir a los 650 legisladores que se sentarán en el Parlamento durante los próximos cinco años. Después de más de una década en el poder bajo cinco primeros ministros diferentes, los conservadores de Sunak sufrieron una importante derrota.

El primer ministro conservador saliente, Rishi Sunak, pronuncia un discurso al salir del número 10 de Downing Street tras la aplastante derrota sufrida por los conservadores. Imagen Christopher Furlong/Getty Images

¿Cómo funciona el sistema electoral?

La población en el Reino Unido elegió a los 650 miembros de la Cámara de los Comunes, uno por cada distrito electoral. No existen las primarias ni las segundas vueltas, solo una votación el 4 de julio.

Gran Bretaña usa un sistema de “el primero obtiene el puesto”, que significa que el candidato que resulta ganador en cada distrito será elegido, incluso si no obtiene el 50% de los sufragios. Esto generalmente ha consolidado el dominio de los dos partidos más grandes, Conservadores y Laborista.

Sunak sorprendió a los expertos y a la mayoría de sus propios legisladores hace seis semanas cuando fijó las elecciones para el 4 de julio, al menos tres meses antes de lo esperado. La decisión fue tan sorprendente que metió a los conservadores en problemas.

Si bien cada parlamento es elegido por un máximo de cinco años, el primer ministro puede convocar elecciones cuando sea políticamente más ventajoso.

El partido que obtiene la mayoría en la Cámara de los Comunes, ya sea por sí solo o con el apoyo de otro partido, forma el siguiente gobierno y el líder asume como primer ministro, en este caso Keir Stamer.

¿Cuáles son los grandes problemas de Reino Unido?

La economía: Gran Bretaña ha luchado contra una alta inflación y un lento crecimiento económico, que se han combinado para hacer que la mayoría de la gente se sienta más pobre.

Inmigración: Miles de solicitantes de asilo y migrantes económicos han cruzado el canal de la Mancha en endebles botes inflables en los últimos años, lo que generó críticas de que el gobierno ha perdido el control de las fronteras británicas.

La política emblemática de los conservadores para detener la llegada de estos barcos es un plan para deportar a algunos de estos inmigrantes a Ruanda. Los críticos dicen que el plan viola el derecho internacional, es inhumano y no hará nada para impedir que las personas huyan de la guerra, los disturbios y el hambre.

Atención médica: El Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, que brinda atención médica gratuita a todos, está plagado de largas listas de espera, desde atención dental hasta tratamiento del cáncer.

Medio ambiente: Sunak ha dado marcha atrás a una serie de compromisos ambientales, retrasando la fecha límite para poner fin a la venta de vehículos de pasajeros con motor de gasolina y diésel y autorizando nuevas perforaciones petrolíferas en el Mar del Norte. Los críticos dicen que estas son políticas equivocadas en un momento en que el mundo está tratando de combatir el cambio climático.

