El caso del cirujano que se hizo amputar las piernas por "placer sexual"

Un cirujano vascular británico que admitió haber mentido para que le amputaran las piernas y luego presentó reclamaciones fraudulentas al seguro por casi 466,000 libras esterlinas (unos 671,000 dólares) fue condenado este jueves a dos años y ocho meses de prisión.

Neil Hopper, de 49 años, también se declaró culpable de posesión de videos pornográficos extremos que mostraban mutilaciones genitales.

De acuerdo con los fiscales, la amputación de sus piernas fue por “motivos sexuales”.

“Sus motivaciones eran una combinación de obsesión por extirpar partes de su propio cuerpo y un interés sexual en hacerlo”, dijo el fiscal Nicholas Lee.

El juez James Adkin impuso a Hopper una condena de 32 meses y le indicó que debía cumplir al menos el 40% de la pena en prisión antes de poder solicitar libertad condicional. También le impuso una orden de prevención de daños sexuales por 10 años.

Así se provocó las amputaciones Neil Hopper

En 2019, Hopper, casado y padre de familia, utilizó hielo seco para congelarse las piernas hasta el punto de casi perderlas. Al ingresar en el hospital aseguró que se sentía mal, con diarrea y vómitos, por lo que fue tratado por los médicos bajo sospecha de sepsis.

Fue sometido a una doble amputación de pies y después a otra cirugía para extirparle las piernas por debajo de las rodillas.

Según la fiscalía, Hopper había deseado desde hacía tiempo convertirse en amputado.

“Parece que era una ambición suya desde hacía mucho tiempo”, afirmó Lee.

Tras las amputaciones, regresó a trabajar en menos de seis meses usando prótesis.

“Posteriormente, presentó reclamaciones fraudulentas al seguro (...) afirmando que las lesiones fueron causadas por sepsis, cuando en realidad las provocó, al menos en parte, por placer sexual”, señaló el juez al dictar sentencia.

¿Cómo se descubrió el engaño de Neil Hopper?

Hopper fue descubierto durante la investigación de las autoridades locales sobre Marius Gustavson, el hombre que dirigía un sitio web pornográfico de mutilaciones genitales que visitaba el cirujano.

El dueño del sitio web se hizo extirpar el pene y una pierna y ayudó a otros a cortarse partes del cuerpo, por ello el año pasado, un juez en Londres lo condenó a cadena perpetua.

Hopper había comprado tres videos de ese sitio, en los que se mostraba a hombres a los que se les extirpaban los genitales, y también había intercambiado miles de mensajes con Gustavson sobre sus propias amputaciones, incluyendo cuánto hielo seco utilizó, según la fiscalía en el tribunal de Cornualles.

Hopper fue detenido en marzo de 2023 y suspendido del registro médico en diciembre de ese mismo año.

El Royal Cornwall Hospitals Trust, donde trabajaba Hopper, declaró en un comunicado que, aunque los detalles eran “alarmantes”, era “importante subrayar que las condenas no están relacionadas con la conducta profesional del señor Hopper”.

“Durante una minuciosa y meticulosa investigación policial no se hallaron vínculos con ninguno de los pacientes a los que trató durante su trabajo”, añade el comunicado.

