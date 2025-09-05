Cambiar Ciudad
Estafa y Fraude

El caso del cirujano que se hizo amputar las piernas por "placer sexual"

El juez James Adkin impuso al cirujano, de 49 años, una condena de 32 meses, y le dijo que debía cumplir entre rejas el 40% de la misma antes de que se considerara su libertad condicional.

Por:
Univision y AFP
Video Bacteria come carne deja al menos cuatro muertos en Florida: te explicamos cómo prevenir el contagio

Un cirujano vascular británico que admitió haber mentido para que le amputaran las piernas y luego presentó reclamaciones fraudulentas al seguro por casi 466,000 libras esterlinas (unos 671,000 dólares) fue condenado este jueves a dos años y ocho meses de prisión.

Neil Hopper, de 49 años, también se declaró culpable de posesión de videos pornográficos extremos que mostraban mutilaciones genitales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los fiscales, la amputación de sus piernas fue por “motivos sexuales”.

“Sus motivaciones eran una combinación de obsesión por extirpar partes de su propio cuerpo y un interés sexual en hacerlo”, dijo el fiscal Nicholas Lee.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El juez James Adkin impuso a Hopper una condena de 32 meses y le indicó que debía cumplir al menos el 40% de la pena en prisión antes de poder solicitar libertad condicional. También le impuso una orden de prevención de daños sexuales por 10 años.

Así se provocó las amputaciones Neil Hopper

Más sobre Estafa y Fraude

El cardenal convicto Angelo Becciu desiste de participar en el cónclave para elegir al nuevo papa
7 mins

El cardenal convicto Angelo Becciu desiste de participar en el cónclave para elegir al nuevo papa

Mundo
La poderosa multimillonaria a la que condenaron a muerte por un megafraude de $12,500 millones
4 mins

La poderosa multimillonaria a la que condenaron a muerte por un megafraude de $12,500 millones

Mundo
El asombroso caso del hombre que se vacunó 217 veces contra el covid-19 (y qué revela su estudio para la ciencia)
2 mins

El asombroso caso del hombre que se vacunó 217 veces contra el covid-19 (y qué revela su estudio para la ciencia)

Mundo
Estafan $26 millones a compañía mediante 'deepfake': el empleado pensó que eran su jefes
2 mins

Estafan $26 millones a compañía mediante 'deepfake': el empleado pensó que eran su jefes

Mundo
Shakira es acusada por la fiscalía española por segunda vez: ¿de qué delitos y por qué?
1:40

Shakira es acusada por la fiscalía española por segunda vez: ¿de qué delitos y por qué?

Mundo
La historia del falso Brad Pitt que le robó $186,000 a una mujer con promesas de amor
2 mins

La historia del falso Brad Pitt que le robó $186,000 a una mujer con promesas de amor

Mundo
Cómo un hombre logró permanecer más de 600 noches en un hotel de 5 estrellas sin pagar un solo centavo
2 mins

Cómo un hombre logró permanecer más de 600 noches en un hotel de 5 estrellas sin pagar un solo centavo

Mundo
15 años de "relación" virtual con una mujer que no existía: así terminó estafado y endeudado este famoso deportista
3 mins

15 años de "relación" virtual con una mujer que no existía: así terminó estafado y endeudado este famoso deportista

Mundo
Exabogado de Saab admitió haber ordenado contactos con un policía que frustró el arresto de su cliente
12 mins

Exabogado de Saab admitió haber ordenado contactos con un policía que frustró el arresto de su cliente

Mundo
Artista italiano vende una escultura invisible por 18,300 dólares (no, no es una broma)
2 mins

Artista italiano vende una escultura invisible por 18,300 dólares (no, no es una broma)

Mundo

En 2019, Hopper, casado y padre de familia, utilizó hielo seco para congelarse las piernas hasta el punto de casi perderlas. Al ingresar en el hospital aseguró que se sentía mal, con diarrea y vómitos, por lo que fue tratado por los médicos bajo sospecha de sepsis.

Fue sometido a una doble amputación de pies y después a otra cirugía para extirparle las piernas por debajo de las rodillas.

Según la fiscalía, Hopper había deseado desde hacía tiempo convertirse en amputado.

“Parece que era una ambición suya desde hacía mucho tiempo”, afirmó Lee.

Tras las amputaciones, regresó a trabajar en menos de seis meses usando prótesis.

“Posteriormente, presentó reclamaciones fraudulentas al seguro (...) afirmando que las lesiones fueron causadas por sepsis, cuando en realidad las provocó, al menos en parte, por placer sexual”, señaló el juez al dictar sentencia.

¿Cómo se descubrió el engaño de Neil Hopper?

Hopper fue descubierto durante la investigación de las autoridades locales sobre Marius Gustavson, el hombre que dirigía un sitio web pornográfico de mutilaciones genitales que visitaba el cirujano.

PUBLICIDAD

El dueño del sitio web se hizo extirpar el pene y una pierna y ayudó a otros a cortarse partes del cuerpo, por ello el año pasado, un juez en Londres lo condenó a cadena perpetua.

Hopper había comprado tres videos de ese sitio, en los que se mostraba a hombres a los que se les extirpaban los genitales, y también había intercambiado miles de mensajes con Gustavson sobre sus propias amputaciones, incluyendo cuánto hielo seco utilizó, según la fiscalía en el tribunal de Cornualles.

Hopper fue detenido en marzo de 2023 y suspendido del registro médico en diciembre de ese mismo año.

El Royal Cornwall Hospitals Trust, donde trabajaba Hopper, declaró en un comunicado que, aunque los detalles eran “alarmantes”, era “importante subrayar que las condenas no están relacionadas con la conducta profesional del señor Hopper”.

“Durante una minuciosa y meticulosa investigación policial no se hallaron vínculos con ninguno de los pacientes a los que trató durante su trabajo”, añade el comunicado.

Mira también:

Video Alerta por aumento de muertes por bacteria come carne en Florida y Louisiana: estos son los síntomas
Relacionados:
Estafa y Fraude

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD