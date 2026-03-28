Noticias JD Vance promete examinar a los ovnis y asegura que los extraterrestres son “demonios” El vicepresidente de los Estados Unidos comentó que todavía le quedaban 3 años de mandato y que “llegaría al fondo de los archivos”.

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Este viernes 27 de marzo del 2026, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que iba a examinar a fondo la información del gobierno acerca de ovnis y aseguró que los extraterrestres eran “demonios”.

A través del podcast de Benny Johnson comentó que no le había dado el tiempo que hubiera querido al tema, pero que confiaran en él y que lo iba a hacer, al igual que expresó que estaba “obsesionado con eso”. A continuación te decimos qué más dijo Vance acerca del tema y todo el contexto.

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Donald Trump dio una orden a las agencias federales de divulgar información sobre extraterrestres

Todo este tema se dio a principios de febrero, cuando el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, expresó que los extraterrestres “eran reales”, aunque él no los había visto.

Horas después, el demócrata tuvo que salir a aclarar sus comentarios, ya que se volvieron tendencia, y mencionó que el universo era tan grande que era lógico pensar que había vida en alguna parte. Asimismo, recalcó que él nunca “vio ninguna evidencia” y que tampoco tuvo un contacto con alienígenas.

En consecuencia de eso, le preguntaron al presidente Donald Trump qué opinaba de los comentarios de Obama, y lo que contestó fue que había revelado “información clasificada” y que eso era algo que “no se debía hacer”. Para después hacer un anuncio, donde daba la orden a las agencias federales de identificar y divulgar los archivos gubernamentales sobre ovnis y extraterrestres. Ya que vio el “enorme interés” de las personas en el tema.

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Vance dice que son demonios

Benny Johnson volvió a reavivar el tema con el vicepresidente de los Estados Unidos acerca de que Trump había ordenado divulgar los archivos de los extraterrestres y lo que dijo fue que todavía le quedaban 3 años de mandato y que “llegaría al fondo de los archivos de los ovnis”.

Además de que enfatizó que no creía que eran extraterrestres, sino “ demonios”, y describió su creencia diciendo que eran “seres celestiales que vuelan por ahí y hacen cosas raras a la gente”.

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Cabe destacar que hasta la fecha de hoy, no se ha publicado ningún documento relacionado con los ovnis o los extraterrestres tras la orden del presidente de los Estados Unidos.

Finalmente, en el año 2024, el Pentágono publicó un informe en donde se afirmaba que no había pruebas de que los ovnis tuvieran tecnología extraterrestre, sino que la mayoría de los objetos eran globos meteorológicos, aviones espía o satélites.

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