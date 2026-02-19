Donald Trump Qué es el Área 51, la instalación militar de EEUU que supuestamente alberga secretos sobre vida extraterrestre Los recientes comentarios del expresidente Barack Obama sobre los extraterrestres y la famosa "Área 51", provocaron una reactivación de las teorías de conspiración que afirman que el gobierno de EEUU mantiene en secreto pruebas de vida extraterrestre.

Video Obama se retracta sobre vida extraterrestre y aclara que están muy lejos de la Tierra

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que no ha visto pruebas de que los extraterrestres "hayan contactado con nosotros", después de causar revuelo en las redes sociales al afirmar en un podcast durante el fin de semana que los extraterrestres son reales.

Durante una ronda rápida de preguntas con el presentador del podcast Brian Tyler Cohen, se le preguntó a Obama: "¿Los extraterrestres son reales?".

´Son reales´, respondió, y continuó: ´Pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en el Área 51´



Y aunque Obama luego emitió una aclaración afirmando que "durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros. ¡De verdad!", el revuelo por parte de los creyentes en la posibilidad de que haya vida inteligente en el universo más allá de la humanidad se disparó desde entonces.

Pero, ¿qué es el Área 51 que mencionó Obama?

Una base secreta en el desierto de Nevada

El secretismo en torno a l Área 51, un centro de pruebas ultrasecreto de la Guerra Fría situado en el desierto de Nevada, ha alimentado durante mucho tiempo las teorías conspirativas entre los entusiastas de los ovnis.

En 2013, la CIA reconoció la existencia del centro, pero no los accidentes de ovnis, los extraterrestres de ojos negros ni los alunizajes simulados.

Los documentos desclasificados se referían a la instalación de 8,000 millas cuadradas por su nombre, después de décadas en las que los funcionarios federales se negaron a reconocerla.

La base ha sido un campo de pruebas para una gran cantidad de aviones ultrasecretos, incluido el U-2 en la década de 1950 y, más tarde, el bombardero furtivo B-2.

El Área 51 es un nombre conocido en la cultura pop estadounidense como la base militar secreta que, según las teorías de conspiración, es el albergue de naves y cuerpos de formas de vida extraterrestres recuperadas y mantenidas en secreto por el Ejército de Estados Unidos desde poco después de la II Guerra Mundial.

Ha sido reseñada en películas taquilleras como Día de la Independencia (1996), siendo la sede de una operación gubernamental ultrasecreta que incluso es mantenida oculta al presidente de Estados Unidos.

Pero el Área 51 pertenece a la Fuerza Aérea de EEUU, en el Lago Groom en el sur de Nevada. Es administrada por la Base Nellis, que la denomina "Campo de pruebas y entrenamiento de Nevada (NTTR)".

Ocupa un área de 2.9 millones de acres de tierra, 5,000 millas cuadradas de espacio aéreo —restringido al sobrevuelo de tráfico civil— y otras 7,000 millas cuadradas de áreas de operación militar, compartidas con la aeronáutica civil, según datos de la Base Nellis.

El campo de tiro, con una extensión de 12,000 millas náuticas, ofrece un escenario realista para realizar pruebas operativas y entrenar a las tripulaciones aéreas con el fin de mejorar su preparación para el combate... Se puede emplear una amplia variedad de municiones reales contra los objetivos del campo de tiro

Desclasificación de documentos ordenada por Trump

Ante el ruido por el tema tras las palabras del expresidente Obama, el presidente Trump fue consultado por la prensa. El mandatario consideró que Obama divulgó información clasificada, pero poco después anunció en redes sociales que ordenaría al Pentágono y otras agencias relacionadas con el tema

Inicien el proceso de identificación y divulgación de los archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y los objetos voladores no identificados (OVNI)



En su declaración, Trump también englobó "cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

Trump dijo a los periodistas el jueves que, en lo que respecta a la posibilidad de que existan visitantes extraterrestres: "No tengo ninguna opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente lo hace. Mucha gente lo cree".

Sin embargo, la nuera de Trump, Lara Trump, sugirió esta semana que él estaba dispuesto a hablar sobre ello cuando dijo en un podcast que el presidente tenía preparado un discurso sobre los extraterrestres que pronunciaría en el "momento oportuno".

Mientras que, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió con una risa cuando se le preguntó al respecto el miércoles y dijo a los periodistas:

Un discurso sobre los extraterrestres sería una novedad para mí

¿Una madeja de secretos?

El interés público por los objetos voladores no identificados y la posibilidad de que el gobierno ocultara secretos sobre la vida extraterrestre resurgió en la conciencia pública después de que un grupo de exfuncionarios del Pentágono y del gobierno filtraran vídeos de la Marina sobre objetos desconocidos a The New York Times y Politico en 2017.

El renovado escrutinio llevó al Congreso a celebrar las primeras audiencias sobre ovnis en 50 años en mayo de 2022, aunque los funcionarios dijeron que los objetos, que parecían triángulos verdes flotando sobre un barco de la Marina, probablemente eran drones.

Desde entonces, el Pentágono ha prometido más transparencia sobre el tema. En julio de 2022 creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), que tenía como objetivo ser un lugar central para recopilar informes de todos los encuentros militares con ovnis, sustituyendo a un grupo de trabajo del departamento.

En 2023, el Dr. Sean Kirkpatrick, entonces director de la AARO, declaró a los periodistas que no tenía ninguna prueba "de que haya existido jamás ningún programa para realizar ningún tipo de ingeniería inversa de ningún tipo de fenómeno aéreo extraterrestre (no identificado)".

La información que se ha hecho pública muestra que la gran mayoría de los informes sobre ovnis realizados por el ejército quedan sin resolver, pero los que se identifican son en gran medida de naturaleza benigna.

Un informe no clasificado de 18 páginas presentado al Congreso en junio de 2024 indicaba que los miembros del servicio habían presentado 485 informes de fenómenos no identificados durante el último año, pero que 118 casos resultaron ser "objetos prosaicos, como diversos tipos de globos, aves y sistemas aéreos no tripulados".

"Es importante subrayar que, hasta la fecha, la AARO no ha descubierto ninguna prueba de la existencia de seres, actividades o tecnología extraterrestres", subraya el informe.

Con información de AP