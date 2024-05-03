De EEUU al mundo: cómo las protestas de Columbia desataron una ola internacional contra la guerra en Gaza

Aunque durante esta semana decenas de campamentos en universidades de Estados Unidos fueron desmontados por fuerzas policiales, las protestas de estudiantes contra la guerra en Gaza, en solidaridad con los palestinos, han proliferado más allá del país.

Los estudiantes esgrimen críticas a Israel y sus acciones en la ofensiva que lanzó en Gaza tras un ataque del grupo Hamas el pasado 7 de octubre. Hasta ahora, en la guerra han muerto cerca de 34,000 palestinos, de los cuales, unos 14,000 son niños. En el ataque del grupo islamista murieron unos 1,200 israelíes.

Entre los pedidos de los estudiantes están que sus universidades identifiquen a empresas donantes implicadas en la guerra de Israel en Gaza, que corten lazos económicos con Israel y donantes que apoyen los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados o que suministren insumos para operaciones militares.

La protesta comenzó en Columbia, la universidad neoyorquina que tiene un lugar especial en la historia de las protestas estudiantiles. De allí se extendió por semanas a decenas de campus en Estados Unidos. Y luego, a decenas de otros en países del mundo.

Columbia tuvo un prominente moviendo de protesta que marcó la historia. En abril de 1968, cuando la oposición a la guerra que EEUU llevaba a cabo en Vietnam creció y se convirtió en un amplio movimiento nacional, cientos de estudiantes ocuparon los edificios del campus hasta que fueron desalojados y muchos, arrestados por la policía.

El activista Mark Rudd habla a los estudiantes de la Universidad de Columbia el 3 de mayo de 1968, en una protesta contra la guerra de Vietnam. Imagen Hulton Archive/Getty Images



La protesta, que entonces duró una semana, dejó un legado que muchos de los estudiantes tomaron como inspiración en protestas contra el apartheid en Sudáfrica en la década de los 80, las protestas contra la guerra de Irak y la actual.

Manifestantes del "Campamento de Solidaridad con Gaza" en el jardín oeste de la Universidad de Columbia el 29 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York. Columbia fue el epicentro de las protestas propalestinas que estallaron en las universidades de EEUU, y luego del mundo. Imagen TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Cómo Columbia encendió la llama de las protestas universitarias contra la guerra en Gaza

Una cronología ilustra cómo la Universidad de Columbia se convirtió en la fuerza impulsora de las protestas contra la guerra en Gaza.

Los estudiantes montaron un campamento en Columbia el 17 de abril, el mismo día que la presidenta de la institución, Nemat Shafik, fue llamada ante el Congreso. Shafik fue criticada por los republicanos que la acusan de no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo en el campus.

Al día siguiente, las autoridades de la universidad llamaron a la policía de Nueva York para disolver el campamento y arrestar a los manifestantes.

Entre los detenidos estuvo la hija de la representante demócrata Ilhan Omar. Los arrestos llamaron la atención nacional e inflamaron las protestas universitarias en todo el país. La Universidad del Sur de California canceló el discurso de su estudiante con mejores calificaciones, Asna Tabassum, que es musulmana con visiones propalestinas. Esto agitó aún más a los estudiantes y comenzaron a montar campamentos en la Universidad de Michigan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Carolina del Norte.

Contramanifestantes se enfrentan a un campamento propalestino establecido en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Imagen ETIENNE LAURENT/AFP via Getty Images



Para el 22 de abril, Columbia cancela las clases presenciales y se abre un campamento en la NYU. La policía arresta a decenas de manifestantes en Nueva York y en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. El presidente Joe Biden se pronuncia tratando de dar un mensaje de comprensión a ambas partes y condena las expresiones "antisemitas” y también a “aquellos que no entienden lo que está pasando con los palestinos”.

Mientras las autoridades de Columbia fijan nueva fecha límite para que los manifestantes desalojen, ellos continúan con las demandas de que la Universidad deje de hacer negocios con Israel o cualquier empresa que apoye la guerra en Gaza. La cantidad de arrestos en todo el país se multiplica: en la Universidad de Texas en Austin, cientos de policías chocan agresivamente con los manifestantes, los empujan y los arrestan.

Para el 26 de abril, universidades de todo el país se preparan para cerrar los campamentos por informes de presunto antisemitismo. Tres días después, Columbia suspende a estudiantes del campamento, pero cientos permanecen marchando alrededor del patio. El 30 de abril, algunos jóvenes toman el Hamilton Hall de Columbia. Horas más tarde, la policía irrumpió y desalojó el edificio, barriendo también el campamento. En la madrugada, se registran ataques de manifestantes proisraelíes al campamento propalestino en la Universidad de California, Los Ángeles, y terminan peleándose. Los policías separan lentamente a los grupos y sofocan la violencia.

Las universidades del mundo se inspiran en Columbia

Inspirados por el movimiento universitario estadounidense, comienzan a proliferar las protestas en universidades de diferentes partes del mundo. Estudiantes de Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Líbano, Irak y otros países montan campamentos, toman universidades o se manifiestan en las calles para pedir el fin de la guerra, el corte de la financiación al ejército y el gobierno israelí y una "Palestina libre".

También en la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y en varias casas de altos estudios británicas. El primer campamento en ese país se instaló la semana pasada Warwick, y después en los campus de las de Bristol, Sheffield, Manchester, Leeds y Newcastle.

Estudiantes se manifiestan frente a la Universidad La Sorbona con una enorme bandera palestina. Imagen Christophe Ena/AP



En Francia, el Sciences Po, uno de los centros universitarios más prestigiosos del país, cerró por las protestas propalestinas de una parte de sus estudiantes. Junto a otras, como La Sorbona, han venido siendo centros de movilizaciones que denuncian el "genocidio palestino" que comete Israel. Mientras que grupos de estudiantes se manifestaron este viernes en la Universidad de Sidney, en Australia.

En la gran casa de estudios mexicana, la UNAM, se inició este viernes el primer movimiento propalestino en América Latina.

Un movimiento que está haciendo historia

Esta ola de protestas ha sido llamada por historiadores como Robert Cohen, de la Universidad de Nueva York, como el mayor movimiento universitario de Estados Unidos en el siglo XXI.

Pero hay quienes apuntan que una de las principales diferencias de las protestas actuales son el contexto histórico: las protestas estudiantiles del 68 contra la guerra de Vietnam eran parte de un movimiento de derechos civiles mucho más amplio. El momento más oscuro de aquel entonces fue la represión en 1970, cuando la Guardia Nacional de Ohio mató a cuatro estudiantes en la Universidad Kent State.

Este movimiento estudiantil tiene similitudes con la lucha contra la guerra de Vietnam en los 70 y las reivindicaciones de los derechos civiles en los 60, pero contrario al primer caso, no se originan por motivos internos, como la muerte de soldados estadounidenses en los conflictos, según dijo a la agencia Efe la historiadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Tanalís Padilla.

Las protestas de ahora están también cargadas con una "perspectiva internacionalista" algo que no se experimentaba en años en este país. "En el seno de (un) imperio rara vez se toma conciencia de las acciones de ese país", y de las injusticias que están sucediendo "en otra parte del mundo".

"Es un movimiento de solidaridad internacional que no se había visto en mucho tiempo, lo que da esperanza y es muy importante que suceda en el país más poderoso del mundo", sostuvo la profesora, quien es judía descendiente de víctimas del Holocausto y que ha participado en el campamento de estudiantes del MIT.