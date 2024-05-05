Por qué se han entrampado las conversaciones entre Israel y Hamas para una tregua en Gaza

Video Hija de estadounidense rehén de Hamas piden su liberación: es "aterrador", dice el hombre en un video

La reunión en El Cairo para alcanzar una tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza concluyó el domingo sin avances concretos, debido a las posiciones inflexibles de ambos bandos tras siete meses de guerra.

Un alto cargo de Hamas afirmó a la agencia AFP que la delegación del grupo islamista partió hacia Catar después de que se intensificaran las discrepancias sobre los términos de un acuerdo, que además de una tregua incluya la liberación de rehenes.

No obstante, un grupo regresará a la capital egipcia el martes "para concluir las negociaciones" indirectas con Israel, informó el medio egipcio Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia, citando una "fuente bien informada".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que aceptar las "exigencias" de Hamas para poner fin a la guerra en Gaza sería "una terrible derrota para el Estado de Israel" y equivaldría a "capitular".

En respuesta, el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, le acusó de "sabotear los esfuerzos de los mediadores" para obtener una tregua en el territorio palestino, devastado tras casi siete meses de conflicto.

¿Qué condiciones no aceptaron Israel y Hamas?

La última propuesta de tregua que los mediadores internacionales, Catar, Egipto y Estados Unidos, presentaron a finales de abril a Hamas prevé un cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre a cambio de palestinos presos en Israel.

Un dirigente de Hamas insistió el domingo en que el movimiento islamista no aceptaría "bajo ninguna circunstancia" un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra.

Netanyahu reiteró en una reunión de gabinete que "Israel no puede aceptar" las "posiciones extremas" del movimiento islamista. El Foro de Familiares de Rehenes pidió al dirigente israelí que ignorara "la presión política" y aceptara un acuerdo que permitiera liberar a los rehenes.

Israel no estuvo presente en las negociaciones de El Cairo. Sin embargo, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, sí participó, según medios de comunicación estadounidenses. Una fuente allegada a las conversaciones afirmó que Burns se dirige ahora a Catar para una "reunión de urgencia" con el primer ministro Mohamed bin Abdulrahman al Thani "ante la ausencia de avances".

Ataque en paso fronterizo dificulta las negociaciones

Israel, que califica a Hamas como organización terrorista, se opone al alto el fuego definitivo e insiste en lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, por considerarla el último bastión de los combatientes islamistas.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, se opone a una invasión de esa ciudad palestina en el extremo sur del territorio, donde se hacinan 1.2 millones de personas, la mayoría desplazadas por la guerra.

Una operación terrestre en Rafah, además de tener graves consecuencias para la población, comprometería la ayuda humanitaria que entra en la Franja, en su mayoría por esta ciudad en la frontera con Egipto, y que ya resulta insuficiente para los 2.4 millones de gazatíes.

"Queremos un cese el fuego y que Gaza vuelva a ser como era, o incluso mejor", dijo Umm Jami al Ghussein, una desplazada de la ciudad.

El Ejército israelí anunció el domingo el cierre del paso de Kerem Shalom que da acceso a la Franja de Gaza y por donde ingresa la ayuda humanitaria, tras un ataque de cohetes, reivindicado posteriormente por el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedín al Qasam. Las fuerzas israelíes indicaron que tres de sus soldados murieron en el ataque y otros 12 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Y en plena crisis humanitaria, las relaciones entre Israel y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) siguen deterioradas desde que Israel acusó a una docena de sus empleados de haber participado en el ataque de octubre. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció este domingo que las autoridades israelíes le "negaron por segunda vez desde que comenzó la guerra la entrada a Gaza".

"Solo en las dos últimas semanas, hemos registrado 10 incidentes con disparos contra convoyes, detenciones de personal de la ONU que incluyen intimidación, desnudarlos, amenazas con armas y largos retrasos en los puestos de control que obligan a los convoyes a desplazarse en la oscuridad o a abortar", afirmó.

El Ejército israelí anunció que bombardeó un "centro de mando" de Hamas en Gaza, que el movimiento palestino había instalado "deliberadamente" cerca de un centro activo de la UNRWA.

La situación en la Franja de Gaza ha empeorado desde que la guerra estalló tras la incursión de comandos islamistas en el sur de Israel, en la que mataron a 1,170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250, según un balance basado en datos israelíes. Las autoridades de Israel estiman que, tras un canje de rehenes por presos palestinos en noviembre, 128 personas permanecen cautivas en Gaza y que 35 han muerto hasta ahora.

La ofensiva de represalia lanzada por Israel en respuesta al ataque ya ha dejado 34,683 muertos en Gaza, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.

El gobernante israelí también anunció el cierre en el país de la cadena de noticias catarí Al Jazeera por su cobertura de la guerra en Gaza, una decisión que el canal tachó de "criminal".

