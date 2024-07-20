Un 'bebé milagro': su madre embarazada murió en un bombardeo israelí en Gaza, pero a él lograron sacarlo vivo de su vientre

Video “Cuerpos de niños en pedazos”: nuevo ataque israelí mata al menos a 16 palestinos en un albergue en Gaza

Doctores que trabajan en Gaza lograron salvar la vida de un bebé al sacarlo del vientre de su madre luego de que ella muriera por las heridas que le provocó un bombardeo israelí.

Ola al Kurd, de 25 años, estaba embarazada de nueve meses y es una de las decenas víctimas de los ataques de Israel en la madrugada del sábado en un campamento de personas desplazadas, según los servicios de rescate.

La mamá resultó gravemente herida en el campamento de Nuseirat, en el centro del territorio palestino, según un funcionario del hospital Al Awda. Pero cuando llegó al hospital estaba "casi muerta", declaró el cirujano Akram Hussein.

El bebé Malek, que nació por cesárea después de que su madre, embarazada de nueve meses, falleciera a causa de las heridas sufridas durante un ataque israelí nocturno en Nusseirat, en el centro de la Franja de Gaza, en una incubadora en el hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir el-Balah el 20 de julio de 2024. Imagen EYAD BABA/AFP via Getty Images



Los médicos no pudieron salvar a la madre, pero realizaron una ecografía que detectó los latidos del corazón del bebé. Practicaron una cesárea de urgencia "y extrajeron" al bebé, explicó el cirujano a la agencia AFP.

El recién nacido ha sufrido una falta de oxígeno y ha sido colocado en una incubadora. Se encontraba inicialmente en estado crítico, pero tras recibir oxígeno y atención médica se estabilizó, declaró Raed al Saudi, jefe del departamento de obstetricia y ginecología del hospital. El bebé fue trasladado en una incubadora al hospital Al Aqsa de Deir el Balah, también en el centro de la Franja.

Este bebé nació de forma prematura después de que su madre, Ola al-Kurd, muriera en un ataque israelí. El bebé está en una incubadora en un hospital de Deir al-Balah. El niño una suerte de milagro en medio de lmiles de muerte en Gaza. El equipo médico logró sacar al bebé vivo de su madre palestina en avanzado estado de gestación. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



Además de la mamá del bebé, los bombardeos israelíes mataron a dos mujeres y un niño en el campo de Nuseirat, según un médico. El marido de Ola también resultó herido en el ataque. Otro pariente sobrevivió también, pero toda la familia murió, dijo a la agencia AP Majid al-Kurd, primo de la mujer fallecida, el sábado.

"El bebé está en buen estado de salud según lo que dijeron los médicos", añadió.

La historia de este bebé es una historia de esperanza y tragedia a la misma vez. Decenas de bebés han muerto en la guerra. Una historia similar a esta ocurrió en abril, pero el final fue trágico, porque el bebé palestino nació prematuro tras ser rescatado del vientre de su madre muerta, pero murió días después.

Israel dijo en un comunicado militar que las tropas estaban "realizando bombardeos selectivos contra infraestructuras terroristas" en el centro de Gaza.

El conflicto entre Israel y Hamas en Gaza estalló el 7 de octubre, cuando comandos de Hamas lanzaron un ataque que resultó en la muerte de 1,195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según datos israelíes.

El Ministerio de Salud del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza anunció este sábado que 38,919 personas han muerto en este territorio palestino desde el inicio de la guerra.

Guerra en Gaza: Desastre humanitario, muerte y los niños como víctimas

Los niños son las grandes víctimas de la ofensiva de Israel en Gaza. La guerra ha matado miles de niños y según organizaciones, se cree que miles más están bajo los escombros.

Semanas atrás, la organización de la ONU que atiende a los refugiados palestinos dijo que la cantidad de amputaciones de niños escala a unas 10 por día.

La ofensiva de Israel ha creado una catástrofe humanitaria en el territorio palestino costero, ha desplazado a la mayor parte de su población de 2.3 millones y ha provocado una hambruna generalizada.

En otro ataque este sábado, al menos 13 personas murieron en tres bombardeos aéreos israelíes que alcanzaron campamentos de refugiados en el centro de Gaza durante la noche, según funcionarios de salud palestinos, mientras las conversaciones de alto el fuego en El Cairo parecían avanzar.

Entre los muertos en el campo de refugiados de Nuseirat y el campo de refugiados de Bureij había tres niños y una mujer, según los equipos de ambulancias palestinos que transportaron los cuerpos al cercano Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Los periodistas de AP presentes en el lugar contaron los 13 cadáveres en el hospital.