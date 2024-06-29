Cambiar Ciudad
Israel

Muchos son amputados sin anestesia: al menos 10 niños pierden una o ambas piernas cada día por los bombardeos de Israel en Gaza

Unos 2,000 niños han perdido extremidades a raíz de la guerra en Gaza, desatada en octubre de 2023 tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en el sur de Israel. Más de 1.9 millones de personas han sido desplazadas a causa del conflicto.


Por:Univision

Un promedio de 10 niños pierden una o ambas piernas cada día a causa de la guerra de Israel en Gaza, según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

El comisionado general de esa agencia, Philippe Lazzarini, dijo a reporteros en Ginebra que desde que inició el conflicto hace más de 260 días, esa ha sido la tendencia

“Eso significa que alrededor de 2,000 niños (han perdido extremidades) después de más de 260 días de esta brutal guerra”, advirtió.

Lazzarini dijo que las cifras están basadas en datos recabados por la agencia de la ONU para la atención de la infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

También pierden brazos y piernas

El funcionario de la ONU agregó que los datos no incluyen el número de niños que han perdido brazos y manos a raíz de los ataques lanzados por las fuerzas armadas de Israel en contra de Gaza.

Dijo que las amputaciones a menudo ocurren en “condiciones muy horribles y algunas veces sin anestesia”.

Mundo

La niñez en Gaza actualmente “pagan un precio alto” por la guerra en la región.

Lazzarini dijo que, de acuerdo con la organización para la defensa de la infancia Save the Children, más de 21,000 menores se encuentran desaparecidos en medio del caos de la guerra.

Al menos 17,000 menores podrían haber sido separados de sus familias o se podría encontrar en situación de abandono, de acuerdo con Save the Children.

Esa organización también informó que unos 4,000 menores podrían haber quedado sepultados debajo del escombro y los cuerpos de número no identificado podrían estar en fosas comunes.

El Ministerio de Salud de Gaza indica que alrededor de 37,658 personas han muerto en medio del conflicto desatado tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

Ese ataque dejó unas 1,195 personas muertas, la mayoría civiles, de acuerdo con un análisis de la agencia AFP de las cifras divulgadas por el gobierno israelí.

Militantes de Hamás además capturaron a 252 personas. Israel afirma que 116 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 42 habrían muerto.

De acuerdo con cifras de la ONU, alrededor de 1.9 millones de personas de una población de 2.3 millones han sido desplazadas en Gaza tras la guerra.

No queda ningún lugar seguro en Gaza”, advirtió la ONU en un reporte difundido en enero.

UNRWA alerta por crisis de fondos

Lazzarini dijo que su agencia, que coordina la mayoría de la ayuda humanitaria en Gaza, enfrenta una serie de ataques y múltiples problemas financieros.

La agencia, que por años ha enfrentado problemas de fondeo, cayó en una crisis desde enero, cuando Israel acusó a una docena de sus 13,000 empleados de estar involucrados con los ataques de Hamas en octubre.

Una serie de investigaciones, una de ellas llevada a cabo por la exMinistra de Relaciones Exteriores francesa, Catherine Colonna, dijo que no existe evidencia para sustentar las acusaciones de Israel contra los funcionarios de UNRWA.

Las acusaciones de Israel derivaron en la suspensión en el envío de fondos a la agencia por parte de varios países. Lazzarini dijo que aunque algunos países han reactivado los envíos de dinero, algunas naciones como Estados Unidos -el principal donante- y Gran Bretaña, no lo han hecho.

Lazzarini dijo que cuenta con fondos para solventar los gastos de la agencia hasta finales de agosto.

