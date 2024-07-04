La escalofriante cifra de muertos por la guerra de Israel en Gaza supera los 38,000: son más que la población total de un miniestado, como Mónaco

Video Muertos, bombardeos y destrucción: las cifras que deja hasta el momento la guerra entre Israel y Hamas

Más de 38,000 seres humanos: una cantidad superior a la de poblaciones completas de algunas pequeñas ciudades en EEUU y en otras partes del mundo; una cantidad superior a la de naciones pequeñas, como el miniestado de Mónaco.

Esa es la cifra de muertos por la guerra de Israel en Gaza a casi nueve meses de que estallara el conflicto, según informó este jueves el Ministerio de Salud en Gaza, controlado por el movimiento islamista palestino Hamas.

La cifra incluye al menos 58 decesos reportados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Ministerio.

La agencia de salud agregó que la cifra de personas heridas en medio de los constantes ataques israelíes hasta el momento asciende a 87,445.

Gran parte de los muertos en Gaza son niños y mujeres

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor del 50% de los fallecidos en Gaza son mujeres y niños.

Por este motivo, la mayoría de los países en el Consejo de Seguridad de la ONU han llamado a un cese al fuego en Gaza. El gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de respaldar dicha solicitud.

Agencias de la ONU, como la enfocada en la ayuda para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ha hecho denuncias sobre la crisis humanitaria en la región.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de dicha agencia, 10 niños pierden una o ambas piernas cada día a causa de la guerra de Israel en Gaza.

“Eso significa que alrededor de 2,000 niños (han perdido extremidades) después de más de 260 días de esta brutal guerra”, advirtió a finales de junio Philippe Lazzarini, titular de la UNRWA.

Millones de desplazados

El asedio israelí a la región ha arrasado Gaza, obligando a 1.7 millones de gazatíes, de los 2.4 millones habitantes del enclave a abandonar sus hogares.

La mayoría han huido hacia el sur, siguiendo las propias órdenes de Israel.

Cientos de miles de personas se habían concentrado en campamentos improvisados en el sur, muchos en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, último lugar en donde se podían refugiar, pero esa zona también fue blanco de ataques israelíes en mayo.

La guerra en Gaza, por mucho el peor conflicto armado entre ambas partes hasta la fecha, estalló el pasado 7 de octubre, con un sorpresivo ataque de Hamas en el sur de Israel, que dejó unos 1,160 muertos, en su mayoría civiles, según cifras israelíes.

Militantes de Hamás además capturaron a 252 personas. Israel afirma que 116 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 42 habrían muerto.