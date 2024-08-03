EEUU suma fuerza militar en Medio Oriente ante posible represalia de Irán a Israel

Video “Cuerpos de niños en pedazos”: nuevo ataque israelí mata al menos a 16 palestinos en un albergue en Gaza

Estados Unidos trasladará un escuadrón de aviones de combate a Medio Oriente y mantendrá un portaaviones en la región, dijo el Pentágono el viernes, reforzando su presencia militar para defender a Israel de posibles ataques de Irán y grupos extremistas asociados, y salvaguardar a las tropas estadounidenses.

Washington está preocupado por una posible escalada de violencia en la región tras los recientes ataques de Israel contra los líderes de Hamás y Hezbolá, que desencadenaron amenazas de represalias.

Irán ha advertido que responderá después de que el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fuera asesinado en Teherán el miércoles, un día después de que el alto comandante de Hezbolá, Fouad Shukur, fuera asesinado en Beirut, en una acción que reivindicaron los israelíes.

Aunque el gobierno israelí no ha asumido la responsabilidad del atentado contra Haniyeh, ha prometido matar a los líderes de Hamás por el ataque del grupo del 7 de octubre, que desencadenó la guerra en Gaza.

Los cambios cumplen una promesa que el presidente Joe Biden le hizo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada el jueves por la tarde, en la que discutieron nuevos despliegues militares estadounidenses para protegerse contra posibles ataques, según la Casa Blanca.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que Biden "reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel contra todas las amenazas de Irán, incluidos sus grupos terroristas proxy Hamas, Hezbollah y los Houthis".

En abril, las fuerzas estadounidenses interceptaron docenas de misiles y drones disparados por Irán contra Israel y ayudaron a derribar casi todos ellos.

Destructores y portaaviones de EEUU en el Mediterráneo

De acuerdo con el comunicado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, está ordenando que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se dirija a Oriente Medio para reemplazar al grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que está en el Golfo de Omán, pero está programado para regresar a EEUU a finales de este verano.

También se ordenó el despliegue de cruceros y destructores con capacidad contra misiles balísticos adicionales a las regiones de Europa y Oriente Medio y está tomando medidas para enviar más armas, dijo el Pentágono.

El Pentágono no dijo de dónde provendría el escuadrón de aviones de combate ni dónde estaría basado en Oriente Medio. Varios aliados de la región suelen estar dispuestos a establecer fuerzas militares estadounidenses, pero no quieren que se haga público.

Tradicionalmente, EEUU ha tenido una presencia constante de buques de guerra en la región y en el este del mar Mediterráneo.

El Pentágono tiene opciones para proporcionar defensa adicional contra misiles balísticos terrestres, como el Patriot o el sistema de defensa de área de gran altitud terminal, conocido como THAAD, que lanzan misiles interceptores desde sistemas de lanzamiento móviles especializados basados en remolques.

Sin embargo, el Pentágono no identificó qué sistema desplegaría para aumentar las defensas en la región.