“¿¡Qué clase de alto el fuego es este!?”: ataques israelíes en Gaza dejan 104 muertos, incluidos 46 niños

Netanyahu ordena "ataques contundentes" en Gaza tras señalar a Hamas de violar el alto el fuego

El ejército israelí anunció el miércoles la reanudación del alto el fuego en Gaza tras lanzar intensos ataques aéreos durante la noche en todo el territorio palestino, que mataron al menos a 104 personas, entre ellas 46 niños, según funcionarios de salud locales.

Los ataques, los más mortíferos desde que se decretó el alto el fuego el 10 de octubre, representaron el desafío más serio a la frágil tregua hasta la fecha.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró haber ordenado al ejército realizar "ataques contundentes" sobre Gaza tras acusar a Hamas de violar el alto el fuego al entregar partes del cuerpo que Israel afirmó eran los restos parciales de un rehén recuperado al inicio del conflicto.

Netanyahu calificó la devolución de estas partes del cuerpo como una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego, que exige a Hamas la devolución de los rehenes restantes en Gaza lo antes posible. Funcionarios israelíes también acusaron a Hamas de escenificar el hallazgo de estos restos el lunes, compartiendo un video editado de 14 minutos captado por un dron militar en Gaza.

En respuesta a los ataques israelíes, Hamas anunció que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén.

Trump defiende a Israel

El presidente Donald Trump, de visita en Asia, defendió los ataques, afirmando que Israel tenía justificación para llevarlos a cabo tras un incidente en el que, según él, Hamas mató a un soldado israelí durante un intercambio de disparos en Rafah, la ciudad más meridional de Gaza. Hamas negó cualquier implicación en el tiroteo y acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego.

Un hombre carga a un niño herido en un ataque israelí en Jan Yunis, Franja de Gaza, el miércoles 29 de octubre de 2025. Imagen Jehad Alshrafi/AP



Hamas declaró tener dificultades para localizar los cuerpos en medio de la devastación en Gaza, mientras que Israel acusó al grupo militante de retrasar deliberadamente la entrega.

Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One el miércoles que Israel “debería responder” cuando sus tropas sean atacadas. Pero afirmó seguir confiando en que el alto el fuego resistiría la escalada de violencia porque “Hamas es una parte muy pequeña de la paz general en Oriente Medio. Y tienen que comportarse”. De lo contrario, serán “eliminados”, añadió Trump.

Israel identificó al soldado fallecido como el sargento mayor Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, que también tenía ciudadanía estadounidense.

Hamas insistió en que no estuvo involucrado en el tiroteo de Rafah y reiteró su compromiso con el alto el fuego. “Los violentos ataques perpetrados por Israel constituyen una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”, declaró el grupo, instando a los mediadores a presionar a Israel para que cese las hostilidades.

Todavía hay 13 cuerpos de rehenes en Gaza y su lenta repatriación dificulta los esfuerzos para avanzar a las siguientes fases del alto el fuego, que abordan cuestiones aún más complejas, como el desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y la decisión sobre quién gobernará el territorio.

“¿¡Qué clase de alto el fuego es este!?”: aumenta el número de muertos en Gaza

El Ministerio de Salud palestino informó de un total de 104 muertos a causa de los ataques nocturnos y de 253 heridos, la mayoría mujeres y niños. Se informó que entre los fallecidos se encuentran 46 niños.

“¿Qué clase de alto el fuego es este?”, preguntó Amna Qrinawi, una sobreviviente.



Los familiares lloraban al despedir a sus seres queridos. Entre ellos estaba Yehya Eid, quien dijo haber perdido a su hermano y a sus sobrinos. Lloraba sobre un pequeño cuerpo envuelto en una mortaja blanca ensangrentada, a las afueras del hospital.

"¿Cuál es la razón de esto? Son niños los que han muerto. ¿Qué hicieron mal?", preguntó Eid, quien afirmó que el ataque fue repentino. "Estos niños son como cualquier otro niño del mundo".

PUBLICIDAD

Mohammed Abu Selmia, director del Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, declaró que 45 personas, incluyendo 20 niños, se encontraban en estado crítico en el hospital. Añadió que el hospital recibió 21 cadáveres más, entre ellos siete mujeres y seis niños. Esto se suma a las al menos 60 personas que se reportaron muertas anteriormente.

En primer lugar, el Hospital Aqsa, en el centro de Gaza, reportó al menos 10 cadáveres, entre ellos tres mujeres y seis niños. En el sur de Gaza, el Hospital Nasser informó haber recibido 20 cadáveres tras cinco ataques israelíes en la zona; de ellos, 13 eran niños. En otra zona del centro de Gaza, el Hospital Al-Awda informó haber recibido 30 cadáveres, incluyendo 14 niños.

Los ataques de noche en Deir Al-Balah hombre entró al hospital cargando el cuerpo de un niño pequeño.

“Nos atacaron justo al lado y vimos todos los escombros encima de nosotros y de nuestros hijos”, dijo una mujer frente al hospital. Al amanecer, palestinos desplazados en el campamento limpiaron los restos de una tienda de campaña destruida junto a un cráter donde impactó el ataque. Encontraron el cuerpo de un niño pequeño y lo envolvieron en una manta.