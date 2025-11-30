Netanyahu pide un indulto en medio de su largo juicio por corrupción en Israel

Video Trump contradice a Netanyahu sobre la hambruna en Gaza y anuncia un "centro de alimentos"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente que le conceda un indulto durante su prolongado juicio por corrupción, que ha dividido amargamente al país.

La oficina del primer ministro afirmó en un comunicado este domingo que Netanyahu había presentado una solicitud de indulto al departamento legal de la Oficina del Presidente. La Oficina del Presidente lo calificó como una "solicitud extraordinaria" que conlleva "implicaciones significativas".

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel que enfrenta un juicio durante su mandato tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y de haber aceptado sobornos en tres casos separados que lo acusan de intercambiar favores con ricos partidarios políticos. Aún no ha sido condenado por alguno de esos cargos.

La solicitud se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara a Israel a indultar a Netanyahu.

En una declaración grabada en video, Netanyahu dijo que el juicio ha dividido al país y que un indulto ayudaría a restaurar la unidad nacional. También mencionó que la exigencia de presentarse en el tribunal tres veces por semana es una distracción que le dificulta liderar el país.

La solicitud de Netanyahu consistió en dos documentos: una carta detallada firmada por su abogado y una carta firmada por Netanyahu. Serán enviadas al Ministerio de Justicia para recabar opiniones y luego serán transferidas al asesor legal en la Oficina del Presidente, que formulará opiniones adicionales para el mandatario.

