Guerra Israel-Hamas

Soldados israelíes abren fuego contra una multitud que buscaba ayuda humanitaria en Gaza: hay más de 100 muertos

Las autoridades palestinas de Gaza informaron de al menos 112 muertos y 760 heridos. Una fuente israelí confirmó que los soldados dispararon contra la multitud porque "se sintieron amenazados".

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
Al menos 112 personas murieron este jueves por disparos israelíes contra una multitud reunida en una calle de Ciudad de Gaza para recibir ayuda humanitaria, según un balance revisado al alza del Ministerio de Salud del enclave, liderado por Hamas.

El portavoz del ministerio de Salud de Hamas, Ashraf Al Qudra, indicó en un comunicado que la cifra era más del doble con respecto al primer balance que dio un hospital de la zona, que había comunicado al menos 50 muertos.

Fuentes israelíes confirmaron a la agencia AFP que los soldados habían abierto fuego contra la multitud porque "se sintieron amenazados".

"La multitud se acercó a las fuerzas de una manera que suponía una amenaza para las tropas, que respondieron a la amenaza con fuego real", dijo a la AFP una fuente israelí que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hacer comentarios sobre el incidente.

Inicialmente el ejército dijo que estaba investigando lo ocurrido y luego evadieron la responsabilidad diciendo que "como resultado de los empujones, pisoteos y atropellamientos de los camiones, decenas de habitantes de Gaza murieron y resultaron heridos".

La masacre se produce el mismo día en que el Ministerio de Salud de Gaza había reportado que el número de muertos en el enclave palestino desde que estalló la guerra el pasado 7 de octubre ya había superado los 30,000.

Buscaban comida y recibieron disparos

Kamel Abu Nahel, que estaba siendo tratado por una herida de bala en el Hospital Shifa, dijo que él y otros fueron al punto de distribución en medio de la noche porque escucharon que habría una entrega de alimentos. "Llevamos dos meses comiendo pienso para animales", dijo.

El hombre agregó que las tropas israelíes abrieron fuego contra la multitud, provocando que se dispersara, y algunas personas se escondieron debajo de los automóviles cercanos. Cuando cesaron los disparos, regresaron a los camiones y los soldados abrieron fuego nuevamente. Él recibió un disparo en la pierna y se cayó, y luego un camión le pasó por encima de la pierna mientras aceleraba, contó, citado por la agencia AP.

Los médicos que llegaron al lugar el jueves encontraron "docenas o cientos" tirados en el suelo, según Fares Afana, jefe del servicio de ambulancias del hospital Kamal Adwan. No había suficientes ambulancias para recoger a todos los muertos y heridos y algunos estaban siendo llevados a los hospitales en carros tirados por burros, detalló.

El Ministerio de Salud de Gaza describió el incidente como una “masacre”.

Con información de AFP y AP.

Video "La peor situación que he visto en mi vida": Evacúan a 32 pacientes del hospital atacado por Israel
Guerra Israel-Hamas

