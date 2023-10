Israel amplía su operación terrestre en Gaza, corta las comunicaciones y bombardea los túneles de Hamas

Sus comentarios apuntaron a una nueva fase de la guerra potencialmente agotadora y de final abierto después de tres semanas de bombardeos implacables. Israel ha dicho que pretende aplastar el gobierno de Hamás en Gaza y su capacidad de amenazar a Israel. Pero aún no está claro cómo se medirá la derrota de Hamas y el final de una invasión. Israel dice que no tiene la intención de gobernar el pequeño territorio, pero no ha dicho quién espera que lo gobierne, aun cuando Gallant sugirió que podría sobrevenir una insurgencia a largo plazo.