Guerra Israel-Hamas: por qué EEUU no apoya el alto el fuego en Gaza, como pide la ONU

Guterres dijo que es primordial proteger a las víctimas civiles, y agregó que eso también significa no "usarlos como escudos humanos”, en una velada referencia a Hamas, a la vez que, también sin nombrar directamente a Israel, dijo que “proteger a los civiles no significa ordenar a más de un millón de personas que evacuen hacia el sur, donde no hay refugio, ni comida, ni agua, ni medicinas ni combustible, y luego continuar bombardeando el propio sur”.