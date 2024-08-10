Un ataque nocturno de Israel a una escuela de Gaza mata a unas 90 personas

Video Desesperación en Gaza: los restos de 89 víctimas no identificadas son devueltos por Israel sin respuestas

Un ataque aéreo israelí en la madrugada del sábado impactó una escuela reconvertida en refugio para decenas de desplazados en la Ciudad de Gaza y mató a más de 90 personas, dijeron las autoridades de salud palestinas, en uno de los incidentes más letales en la guerra que libran Israel y el grupo insurgente Hamas desde hace 10 meses.

El ejército israelí reconoció el ataque y dijo que alcanzó un supuesto centro de mando de Hamas dentro de la escuela, algo que el grupo, por su parte, niega.

La operación contra la escuela Tabeen, ubicada en el centro de la ciudad, dejó también 47 heridos, apuntó el servicio de ambulancias y emergencias del Ministerio de Salud de Gaza. El recinto, como casi todas las escuelas de la Franja, sirve de albergue para los desplazados.

Una mujer herida reacciona tras identificar a un miembro de su familia entre los muertos en el hospital al-Maamadani, tras un ataque israelí que mató a más de 90 personas en una escuela que albergaba a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza el 10 de agosto de 2024, en medio del conflicto en curso entre Israel y el movimiento Hamas.



Un video del lugar de los hechos mostraba paredes destrozadas en la planta de edificio de gran tamaño. Sobre el suelo empapado de sangre había trozos de concreto y metal retorcido, además de prendas de ropa, muebles caídos y otros restos. Un auto ennegrecido y con las ventanas reventadas quedó también cubierto de escombros.

Cadáveres y partes de cuerpos destrozados

Un niño herido llora en el patio del hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, tras un ataque israelí nocturno el 10 de agosto de 2024.



Fadel Naeem, director del hospital al-Ahli de la ciudad, dijo a The Associated Press que el centro recibió 70 cadáveres de fallecidos en el operativo y partes de cuerpos de al menos 10 personas más.

El ataque se produjo, sin previo aviso, antes del amanecer, mientras la gente rezaba en una mezquita dentro de la escuela, contó Abu Anas, un testigo que participó en las labores de rescate.

“Había gente rezando, había gente lavando y gente durmiendo en el piso de arriba, incluyendo niños, mujeres y ancianos", añadió. “El misil cayó sobre ellos sin previo aviso. El primer misil y el segundo. Los sacamos en pedazos”.



Tres proyectiles atravesaron la escuela y la mezquita ubicada dentro, donde alrededor de 6,000 desplazados se refugiaban de la guerra, dijo Mahmoud Bassal, vocero de los rescatistas de Defensa Civil, que operan bajo el gobierno de Hamas.

Muchos de los fallecidos estaban irreconocibles, indicó, apuntando que espera que la cifra de fallecidos aumente. Muchas de las víctimas mortales eran mujeres y niños, afirmó.

Cientos de escuelas destruidas por bombardeos



La ofensiva militar de Israel en Gaza ha matado a más de 39,600 palestinos y deja más de 91,700 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. La guerra comenzó luego de un ataque de Hamas el 7 de octubre, cuando combatientes palestinos asaltaron el sur de Israel, mataron a unas 1,200 personas y tomaron a otras 250 como rehenes.

Más de 1,9 millones de los 2.3 millones de personas que vivían en Gaza antes de la guerra se han visto obligados a abandonar sus hogares, huyendo repetidas veces a otras partes del territorio para escapar de ofensivas. La mayoría están hacinados ahora en campamentos ubicados en una zona de unos 50 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas) a lo largo de la costa del sitiado enclave palestino.

Según Naciones Unidas, hasta el 6 de julio, 477 de las 564 escuelas en Gaza habían sido atacadas directamente o dañadas a causa del conflicto. En junio, un ataque israelí contra una escuela en la que se refugiaban palestinos desplazados en el centro del territorio causó al menos 33 muertos, entre los que había 12 mujeres y niños, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales.

Video Israel ataca dos escuelas en Gaza y mata a más de 25 palestinos, en su mayoría niños



El jueves, el ejército israelí atacó dos escuelas que refugiaban a desplazados en el este de la Ciudad de Gaza y causó al menos 15 decesos, según funcionarios hospitalarios.

Israel dice que la culpa de la muerte de civiles en Gaza a Hamas, afirmando que el grupo pone en peligro a los no combatientes al usar escuelas y vecindarios residenciales como base.

Los servicios de inteligencia israelíes dicen que 20 insurgentes de Hamas y de Yihad Islámica, incluyendo altos mandos, utilizaban el complejo escolar de Tabeen para planear ataques contra las tropas de Israel, afirmó el teniente coronel Nadav Shoshani.

Pero Izzat al-Rishq, un alto mando de Hamas, negó que en la escuela hubiera insurgentes.

Ataque brutal en medio de negociaciones de paz

El ataque se produjo mientras mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto renovaban su presión para que los dos bandos alcancen un acuerdo de alto el fuego que pueda ayudar a calmar las tensiones en la región luego del asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán y de un alto cargo de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut.

Egipto, que comparte frontera con Gaza y es un mediador clave, indicó que el ataque a la escuela mostraba que Israel no tiene intención de pactar un alto el fuego ni de parar la guerra. La vecina Jordania también condenó el ataque, calificándolo de “flagrante violación” del derecho internacional.

El viernes en la noche, dos ataques aéreos separados mataron a al menos 13 personas, incluyendo tres menores y siete mujeres, en el centro del territorio, dijeron fuentes hospitalarias.

Uno de los ataques, que alcanzó una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, causó siete decesos, todos de mujeres menos uno, agregaron. El otro impactó en una casa en Deir al-Balah y mató a otras seis personas, entre las que había una mujer y tres menores, apuntó el hospital.